Yetişkin film yıldızı Mia Malkova yine bildiğiniz gibi! İç çamaşırıyla yere çöküp poz verdi... Beğeni butonu adeta çöktü

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının beğenisini kazanan Mia Malkova geleneğini bozmadı. Fenomen isim beyaz iç çamaşırı takımını lame rengi çizmelerle kombinleyerek, "Kenara çekil" notunu ekledi. Malkova'nın gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.
Instagram hesabında geçtiğimiz aylarda tüm fotoğraflarını silerek kendisine yeniden bir profil yaratan Malkova eski günlerini aratmayan cesur pozlarına imza atmaya devam ediyor.
Fenomen ismin cesur paylaşımı hayranlarının beğenisini toplarken güzelliğini öven yorumlar da peşi sıra geldi. Malkova'nın paylaşımı hayranlarından tam not aldı.