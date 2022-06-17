YKS 2022 baraj puanı kaç? 2022 YKS baraj puanı kalktı mı, neden kalktı? İşte son durum!

YKS 2022 baraj puanı kaç? Yükseköğretim Kurulu'ndan 2022'de yapılacak üniversite sınavı için yazılı açıklamada bulunulmuştu. Söz konusu duyuruda; TYT, AYT ve YDT baraj puan uygulamasında değişikliğe gidildiği belirtilmişti. Peki 2022 YKS baraj puanı kalktı mı, neden kalktı? İşte son durum...

YKS 2022 BARAJ PUANI KAÇ?

YKS baraj puanı kalktı. Yükseköğretim Kurulu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada 2022- YKS'den itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulamasının kaldırıldığı ifade edilmişti.

YKS BARAJ PUANI KALKTI MI? İşte ÖSYM'den yapılan baraj puanı açıklaması: "Alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır...

YKS BARAJ PUANI NEDEN KALKTI? Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edeceklerdir."

ÖSYM'den yapılan açıklamada TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testi'nden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartının uygulanmaya devam edeceği ifade edildi.