YouTuber Alper Rende Afganistan'a gitti! Gizlice kaydetti 'Tüm bunları sessizce izlemek zorundaydık, kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim'

YouTuber Alper Rende, şeriat ile yönetilen Afganistan'a gitmeye karar verdikten sonra ülkeye girmeye çalışırkenki görüntülerini YouTube'da paylaştı. Zor bir şekilde çekim yaptıklarını belirten Rende'nin kaydettiği görüntülerdeki detaylar dikkat çekti.
Alper Rende'nin paylaştığı videoda pasaport kontrolü ve Afganistan'a giriş anları yer aldı.
Rende o anları gizlice kaydettiklerini aktardı.
Rende o görüntülerde "Burada gülümsüyorum ama birazdan dünyanın en sert pasaport kontrolüne gireceğimizden habersizdik" dedi.
Görüntülerin devamında pasaport kontrolüne giriş anlarını kaydetti.
Rende görüntülerde "Şahit olduklarımızı sizinle paylaşmak için tüm süreci gizlice kaydetmeye çalıştık" dedi.