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  4. Yürekleri yakan unutulmaz kareler! Kahramanmaraş depremi hayvanları da etkiledi

Yürekleri yakan unutulmaz kareler! Kahramanmaraş depremi hayvanları da etkiledi

10.02.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler bölgede büyük bir yıkımla sonuçlandı. 10 ili etkileyen ve yüzyılın felaketi olan adlandırılan depremler binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Yaşam mücadelesinin verildiği bölgelerde bir kedi ve köpeğin korku dolu gözlerle etraflarına baktıkları anda çekilen fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

6 Şubat saat 04.17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem tüm Türkiye’de acısını hissettirdi. Kabus dolu bir güne uyanan Türkiye ardından 9 saat sonra aynı bölgede 7.6 büyüklüğündeki bir depremle sallandı. Başta Kahramanmaraş olmak üzere Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da da hissedildi.

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YARDIM İSTENİLDİ

KAPKA T

Deprem bölgeyi yerle bir ederken büyük bir yaşam savaşı başladı. Enkaz altındaki vatandaşlardan saatler geçmesine rağmen güzel haberler gelmeye devam ederken ölüm sayıları da on binleri aştı. Depremde zarar gören evcil hayvanların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Enkaz altından kurtarılan evcil hayvanlar büyük bir mutluluk yaratırken bölgeye hayvanlar için de yardım istenildi.

İŞTE ENKAZDAN KURTARILAN HAYVANLAR...

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş

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