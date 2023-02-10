Yürekleri yakan unutulmaz kareler! Kahramanmaraş depremi hayvanları da etkiledi

6 Şubat saat 04.17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem tüm Türkiye’de acısını hissettirdi. Kabus dolu bir güne uyanan Türkiye ardından 9 saat sonra aynı bölgede 7.6 büyüklüğündeki bir depremle sallandı. Başta Kahramanmaraş olmak üzere Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da da hissedildi.

YARDIM İSTENİLDİ

Deprem bölgeyi yerle bir ederken büyük bir yaşam savaşı başladı. Enkaz altındaki vatandaşlardan saatler geçmesine rağmen güzel haberler gelmeye devam ederken ölüm sayıları da on binleri aştı. Depremde zarar gören evcil hayvanların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Enkaz altından kurtarılan evcil hayvanlar büyük bir mutluluk yaratırken bölgeye hayvanlar için de yardım istenildi.