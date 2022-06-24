Yurt dışı tatilinde Güney Kore yeni adres oldu! Yoğun ilgi görüyor

Okulların kapanmasını takiben pek çok ülkede tatil planları yapılmaya başlanırken, Türkiye’de de yurt dışı seyahatlerine ilgi arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2022’nin ilk çeyreğine ait yayımladığı veriler, Türkiye’den yurt dışına seyahatlerin bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 269,6 artarak yaklaşık 1 milyon kişiyi aştığına işaret ediyor. Yaz sezonunu kapsayan yılın 2. ve 3. çeyreğinde bu rakamların daha da yükselmesi beklenirken, yurt dışı tatil rotalarının ilk sıralarında vize muafiyeti sunan ülkeler yer aldı. Bu ülkeler arasında, 1979’dan bu yana Türk pasaportlarına sunduğu vize muafiyetini pandemi nedeniyle 2020’de askıya alan ve 1 Nisan 2022’de yeniden yürürlüğe koyan Güney Kore de yer alıyor.

İLGİ ARTIYOR

Uluslararası turistlerin sosyal, kültürel ve tarihsel olarak kendilerine yakın hissettikleri ülkeleri keşfetmeye daha yatkın olduklarına dikkat çeken Kore Turizm Organizasyonu (KTO) İstanbul Ofisi Direktörü Hyuncho Cho, “Her yıl Türk halkının Güney Kore’yi ve kültürünü keşfetmesi için Kore’yi Türkiye’de tanıtan faaliyetlerde yapıyoruz. Bu süreçte hem kültürümüzün hem de tarihimizin benzer olgu ve olaylar üzerine kurgulanmasının Türk vatandaşlarının ilgisini çektiğini görüyoruz. Ayrıca Türkiye ve Güney Kore'nin köklü dostluk bağlarını derinleştirmelerine ve iki ülke insanlarının kültürel alışveriş yoluyla daha fazlasını keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. Vize muafiyetinin yeniden getirilmesiyle birlikte Türkiye'den gelen ziyaretlerin artmasından çok memnunuz.” dedi.

GÜNEY KORE’DEKİ TÜRK ŞEHİTLİĞİ YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR Türkiye ve Güney Kore arasındaki bağların 50’lerin başındaki Kore Savaşı’na uzandığını belirten Hyuncho Cho, “Türkiye ve Güney Kore arasındaki dostluğun kökleri, 70 yıl önce yaşanan Kore Savaşı’nda yardım etmek amacıyla Türk askerlerinin ülkelerinden çok uzaktaki Güney Kore’ye gelerek büyük fedakarlıklar yapmalarına dayanıyor. Birleşmiş Milletler tarafından Busan kentinde yaptırılan şehitlikte Türk askerlerinin bulunduğu ‘Birleşmiş Milletler Kore Anıt Mezarlığı’ her yıl Türkiye’den gelen binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Üstelik burada hükümet tarafından her yıl anma töreni gerçekleştiriliyor. Elbette Türkiye ile bağ ve benzerliklerimiz bununla sınırlı değil. Sosyal yaşamdan yemeklere, kültürel aktivitelerden doğasına kadar birçok konuda ortak paydamız bulunuyor” ifadelerini kullandı.

MODERN KENTLER GELENEKSEL KÖYLERLE BİR ARADA Güney Kore tıpkı Türkiye gibi, kültürlerin iç içe geçtiği modern kentlerden geleneksel köyler ve antik-tarihi tapınaklara kadar uzanan zengin bir coğrafyaya sahip. Örneğin Kore Ulusal Saray Müzesi, Ulusal Halk Müzesi, Bukchon Hanok Köyü, Gwanghwamun Meydanı, Jongmyo Tapınağı gibi yerler, ülkeye gelen turistlerin ilk durakları arasında yer alıyor. Üstelik Müslüman vatandaşların dini gerekliliklerini rahatça yerine getirebileceği ve Türkler tarafından inşa edilmiş camiler de bulunuyor. Yemek, müzik, tarih, sosyal yaşantı gibi unsurları oluşturan her örnek, Türkiye ve Güney Kore arasındaki bağları temsil ediyor ve güçlendiriyor.