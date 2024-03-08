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  4. Zehra Güneş'in 8 Mart paylaşımı sosyal medyayı salladı! Zeynep Sever dayanamadı! "Her genç kıza örneksin"

Zehra Güneş'in 8 Mart paylaşımı sosyal medyayı salladı! Zeynep Sever dayanamadı! "Her genç kıza örneksin"

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.03.2024 12:56
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı ve Vakıfbank oyuncusu Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem oluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim paylaşımlarıyla da beğeni topluyor. Zehra Güneş'ten 8 Mart paylaşımı geldi. Zeynep Sever dayanamadı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor.

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PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Popüler sporcu performansının yanı sıra güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplayan Zehra Güneş bu defa 8 Mart paylaşımı ile gündem oldu.
Güneş paylaşımında; 'Türk kadınları olarak bizim hikayelerimiz, azmin ve kararlılığın sınırları aşabileceğinin en güzel kanıtı... Mücadelemizin, gelecek nesillere ilham olması dileğiyle, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun' notunu düştü.
Ünlü sporcunun bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Güneş'in gönderisine Zeynep Sever de kayıtsız kalamadı ve kalp emojisi koydu.

'HER GENÇ KIZA ÖRNEKSİN...'

'HER GENÇ KIZA ÖRNEKSİN...'

Zehra Güneş'e; 'Her genç kıza örneksin', 'Işığın hiç sönmesin', 'Gururdan daha fazlası', 'Sen anlatınca herşey sanki daha kıymetli daha anlamlı daha anlaşılır' şeklinde yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Zehra Güneş Oyuncu
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