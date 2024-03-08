Zehra Güneş'in 8 Mart paylaşımı sosyal medyayı salladı! Zeynep Sever dayanamadı! "Her genç kıza örneksin"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor. Aşk yuvasını buldu! Balayı sonrası lüks villa tuttu



PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Popüler sporcu performansının yanı sıra güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplayan Zehra Güneş bu defa 8 Mart paylaşımı ile gündem oldu.

Güneş paylaşımında; 'Türk kadınları olarak bizim hikayelerimiz, azmin ve kararlılığın sınırları aşabileceğinin en güzel kanıtı... Mücadelemizin, gelecek nesillere ilham olması dileğiyle, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun' notunu düştü.

Ünlü sporcunun bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Güneş'in gönderisine Zeynep Sever de kayıtsız kalamadı ve kalp emojisi koydu.