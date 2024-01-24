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Zeynep Bastık hamam pozlarıyla olay oldu! Herkes ayaklarına yorum yaptı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.01.2024 07:50 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya paylaşımları, özel hayatı ve sahne tarzıyla sık sık gündem olan Zeynep Bastık bu defa son paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü. Hamama gidip bornozuyla poz veren ünlü ismin 'O kurnadan bu kurnaya' notunu düştüğü karelerine yorum yağdı.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa son pozlarıyla olay oldu.

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AYAKLARINA YORUM YAĞDI

Arkadaşlarıyla hamama giden ünlü isim bornozuyla poz verdi. Bastık'ın hamam pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Ünlü şarkıcı 'O kurnadan bu kurnaya' notunu düştüğü karelerini peş peşe paylaştı. Fotoğralarda ise herkes ayaklarına yorum yaptı.
Daha önceki paylaşımlarıyla ayaklarıyla gündem olan Bastık'ın bu defa ayaklarını göstermemesi dikkat çekti.
Ünlü isme sosyal medyada; 'Ayakları nasıl görememeyiz ya', 'Bornozla fotoğraf var ama ayak yok' gibi yorumlar yapıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık sosyal medya ünlü şarkıcı
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