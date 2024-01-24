Zeynep Bastık hamam pozlarıyla olay oldu! Herkes ayaklarına yorum yaptı

Kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa son pozlarıyla olay oldu.





AYAKLARINA YORUM YAĞDI

Arkadaşlarıyla hamama giden ünlü isim bornozuyla poz verdi. Bastık'ın hamam pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü şarkıcı 'O kurnadan bu kurnaya' notunu düştüğü karelerini peş peşe paylaştı. Fotoğralarda ise herkes ayaklarına yorum yaptı.

Daha önceki paylaşımlarıyla ayaklarıyla gündem olan Bastık'ın bu defa ayaklarını göstermemesi dikkat çekti.