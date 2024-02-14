Zeynep Bastık'ın iddialı elbisesiyle dans ettiği anlar sosyal medyayı salladı

Verdiği konserle büyük beğeni toplayan Zeynep Bastık sahne kıyafetleri ve dansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Son dönemin en popüler sanatçılarından biri olan Zeynep Bastık sahne performanslarının yanı sıra sosyal medyadaki iddialı pozlarıyla da sık sık gündem oluyor.
Şarkıcının mini elbisesiyle dansı sosyal medyada çok konuşuldu. Sarı renkli elbisisiyle adeta göz kamaştıran şarkıcının hayranları yorum yağdırdı.
"Elbise çok yakışmış", "Dansını çok beğendim", "Her zaman olduğu gibi çok güzel", Elbisesine bir tek bayılan ben miyim" gibi yorumlar yapıldı.
Şarkıcı bundan önce de Instagram hesabından doğal halini paylaşmıştı. Sırrını soran takipçilerine ise yanıt vermeyi ihmal etmemişti.
Şarkıcı yanıt olarak şunları söylemişti:
"Bol bol su içiyorum. Erken yatmaya çalışıyorum. Nemlendiriciden başka bir şey kullanmıyorum. Rutin olmasa da her boşlukta cilt bakımına gitmeye çalışıyorum.