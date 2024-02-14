MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zeynep Bastık'ın iddialı elbisesiyle dans ettiği anlar sosyal medyayı salladı

Zeynep Bastık'ın iddialı elbisesiyle dans ettiği anlar sosyal medyayı salladı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
14.02.2024 10:14 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin en popüler şarkıcılarından biri olan Zeynep Bastık sahne performanslarının yanı sıra sosyal medyadaki iddialı pozlarıyla da sık sık gündem oluyor. Şarkıcı son olarak iddialı elbisesiyle yaptığı dansla gündeme geldi.

Verdiği konserle büyük beğeni toplayan Zeynep Bastık sahne kıyafetleri ve dansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

DANSI OLAY OLDU

Son dönemin en popüler sanatçılarından biri olan Zeynep Bastık sahne performanslarının yanı sıra sosyal medyadaki iddialı pozlarıyla da sık sık gündem oluyor.

Şarkıcının mini elbisesiyle dansı sosyal medyada çok konuşuldu. Sarı renkli elbisisiyle adeta göz kamaştıran şarkıcının hayranları yorum yağdırdı.

"Elbise çok yakışmış", "Dansını çok beğendim", "Her zaman olduğu gibi çok güzel", Elbisesine bir tek bayılan ben miyim" gibi yorumlar yapıldı.

Şarkıcı bundan önce de Instagram hesabından doğal halini paylaşmıştı. Sırrını soran takipçilerine ise yanıt vermeyi ihmal etmemişti.

Şarkıcı yanıt olarak şunları söylemişti:

"Bol bol su içiyorum. Erken yatmaya çalışıyorum. Nemlendiriciden başka bir şey kullanmıyorum. Rutin olmasa da her boşlukta cilt bakımına gitmeye çalışıyorum.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık sosyal medya sahne kıyafetleri
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıtta yeni zam haberi! Motorin rekor kırmıştı, sıra onda! Zam geliyor

Akaryakıtta yeni zam haberi! Motorin rekor kırmıştı, sıra onda! Zam geliyor

Aylar önce yaklaşan tehlikeyi resmen eliyle göstermiş!

Aylar önce yaklaşan tehlikeyi resmen eliyle göstermiş!

Oyun oynamak için izin alamayan 12 yaşındaki çocuk kafasına sıktı

Oyun oynamak için izin alamayan 12 yaşındaki çocuk kafasına sıktı

Göğüs dikleştirme ameliyatı hayatını kararttı! Son hali doktorları bile şaşırttı

Göğüs dikleştirme ameliyatı hayatını kararttı! Son hali doktorları bile şaşırttı

Şampiyonlar Ligi'nde Kevin De Bruyne mucizesi!

Şampiyonlar Ligi'nde Kevin De Bruyne mucizesi!

Resti çekti! Kadroya katılmak için bakın ne kadar istedi

Resti çekti! Kadroya katılmak için bakın ne kadar istedi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.