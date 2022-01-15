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  4. Zindan kalesi satışa çıkarıldı! Sabihini arayan kalenin değeri: 2.3 milyon dolar

Zindan kalesi satışa çıkarıldı! Sabihini arayan kalenin değeri: 2.3 milyon dolar

15.01.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Michigan eyaletindeki Rochester şehrinde bulunan 26 odalı zindan kalesi satışa çıkarıldı. 25 metrekarelik alana yapılan devasa kalenin içerisinde zindan ve yer altı mağarası bulunuyor. LeBlanc kalesi için biçilen değer ise 2.3 milyon dolar (yaklaşık 32 milyon TL) olarak açıklandı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Michigan eyaletindeki Rochester şehrinde bulunan devasa büyüklükteki görkemli LeBlanc Kalesi satışa çıkartıldı.

SOSYAL MEDYANIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Amerika Birleşik Devletleri’nin Michigan eyaletindeki Rochester şehrinde bulunan devasa büyüklükteki görkemli LeBlanc Kalesi satışa çıkartıldı.
Orta Çağ mimarisinin dokunuşlarına yer verilen kalede 26 oda yer alıyor.
Tamamen ormanlık bir alanın içine inşa edilen kalede zindan ve bir de yeraltı mağarası bulunuyor.
NTV’de yer alan habere göre kalenin fiyatı 2.3 milyon (yaklaşık 31 milyon TL) olarak açıklandı.
James LeBlanc tarafından tasarlanan kale 1991 yılında o zamanki eşi Vera LeBlanc'a bir nişan hediyesi olarak tamamlanmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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