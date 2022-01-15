Zindan kalesi satışa çıkarıldı! Sabihini arayan kalenin değeri: 2.3 milyon dolar

Amerika Birleşik Devletleri’nin Michigan eyaletindeki Rochester şehrinde bulunan devasa büyüklükteki görkemli LeBlanc Kalesi satışa çıkartıldı.

SOSYAL MEDYANIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Amerika Birleşik Devletleri’nin Michigan eyaletindeki Rochester şehrinde bulunan devasa büyüklükteki görkemli LeBlanc Kalesi satışa çıkartıldı.

Orta Çağ mimarisinin dokunuşlarına yer verilen kalede 26 oda yer alıyor.

Tamamen ormanlık bir alanın içine inşa edilen kalede zindan ve bir de yeraltı mağarası bulunuyor.

NTV’de yer alan habere göre kalenin fiyatı 2.3 milyon (yaklaşık 31 milyon TL) olarak açıklandı.