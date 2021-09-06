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Zuhal Topal paylaştı! Kızını görenler inanamadı

06.09.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal, Korhan Saygıner çiftinin 7 yaşındaki kızları Lina, görenleri şaşırttı. Kızının okulun ilk günü fotoğrafını paylaşan Zuhal Topal'a çok sayıda yorum geldi.

Tüm çocuklarımıza sağlıklı, başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum Allah hepsini korusun.

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2008 yılında oyuncu ve sunucu Zuhal Topal ile evlenen müzisyen Korhan Saygıner'in kızları Lina büyüdü.

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Kızlarının ilk okul gününü sosyal medyadan paylaşan Zuhal Topal, paylaşımına; "Tüm çocuklarımıza sağlıklı, başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum Allah hepsini korusun." notunu düştü.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
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Zuhal Topal Instagram
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