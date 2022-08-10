EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Galibiyet eş anlamlısı nedir? Galibiyetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Galibiyet eş anlamlısı nedir? Galibiyetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

09.08.2022 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe çok zengin bir kelime hazinesine sahiptir. Farklı dillerden birçok kelimeyi sözcük dağarcığında barındırır. Bir kelimenin birden fazla anlamı olabilir. Bu sebeple eş anlamlı kelimeler de çeşitlilik gösterir. Galibiyet de bu özelliğe sahip kelimelerden biridir. Yengi, zafer gibi eş anlamlı kelimeleri vardır. Galibiyet kelimesinin eş anlamlısı nedir? Galibiyet eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Galibiyet eş anlamlısı nedir? Galibiyetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Dilimizde bir kelime birden fazla anlamın karşılığı olarak kullanılabilir. Sözlükteki ilk anlamı yanı sıra yan ve mecaz anlamları da olabilir. Halk arasındaki günlük konuşma dilinde asıl ve ilk anlamının dışında kavramları ifade edebilir. Galibiyet de böyle bir kelimedir.

Arapça kökenli bir kelimedir. "Galibiyyet" kelimesinden türeyerek galibiyet halini almıştır. Zıt anlamlı olan kelimesi mağlubiyettir. Zafer elde etme, yarış kazanma, üstün bir başarı elde etme, diğer adaylar, rakipleri eleme gibi durumlarda bu kelime kullanılır.

Galibiyet kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu galibiyet kelimesi için isim türünde bir adet tanım yapmıştır. Bu tanım ve tanım doğrultusunda verilen cümle içinde kullanım örneği şudur:

  • Yengi.
    Örnek cümle ise şu şekildedir:
    "İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. (Mustafa Kemal Atatürk)"

Galibiyet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Yergi kelimesi galibiyet eş anlamlısı olan kelimelerden biridir. Bunun dışında zafer kelimesi de galibiyet yerine kullanılabilen bir kelimedir.

Galibiyetin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmenin en iyi yöntemi o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. O kelime yerine hangi eş anlamlı kelimenin geleceğini tespit edebilmek için cümlenin bütününe bakılmalıdır.

Galibiyetin eş anlamlısı kelimeler ile ve galibiyet kelimesi ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Oyundaki galibiyet listesine bakıp oradaki kahramanları seçersek kazanırız.
  • Bu zafer senin hakkındı, tebrik ederim.
  • Galibiyet bizimdir, başka yolu yok!
  • Bu yolun sonunda mağlubiyet de olsa galibiyet de olsa hiç önemli değil, canımız sağ olsun!
  • Bu takım hep galibiyet alır. Daha kaybettiği hiç olmadı.
  • Aman ha zafer sarhoşluğuyla çalışmaları aksatmayalım!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
YKS tercih sonuçları açıklandı mı?YKS tercih sonuçları açıklandı mı?
Üniversiteler ne zaman açılacak 2022-2023?Üniversiteler ne zaman açılacak 2022-2023?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir galibiyet eş anlamlısı

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak 2022?

Üniversiteler ne zaman açılacak 2022?

PMYO ön başvuru sonuçları açıklandı!

PMYO ön başvuru sonuçları açıklandı!

Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

İlginizi Çekebilir

"Muzun çayı mı olur" demeyin! Faydaları inanılmaz

"Muzun çayı mı olur" demeyin! Faydaları inanılmaz

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Ufacık bebeğe yaptığı şey şoke etmişti! Cezası dudak uçuklattı

Ufacık bebeğe yaptığı şey şoke etmişti! Cezası dudak uçuklattı

Şimdi dokuzuncu karısını arıyor! “Yalnız kalmaktan...”

Şimdi dokuzuncu karısını arıyor! “Yalnız kalmaktan...”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.