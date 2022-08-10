Galibiyet eş anlamlısı nedir? Galibiyetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Dilimizde bir kelime birden fazla anlamın karşılığı olarak kullanılabilir. Sözlükteki ilk anlamı yanı sıra yan ve mecaz anlamları da olabilir. Halk arasındaki günlük konuşma dilinde asıl ve ilk anlamının dışında kavramları ifade edebilir. Galibiyet de böyle bir kelimedir.

Arapça kökenli bir kelimedir. "Galibiyyet" kelimesinden türeyerek galibiyet halini almıştır. Zıt anlamlı olan kelimesi mağlubiyettir. Zafer elde etme, yarış kazanma, üstün bir başarı elde etme, diğer adaylar, rakipleri eleme gibi durumlarda bu kelime kullanılır.

Galibiyet kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu galibiyet kelimesi için isim türünde bir adet tanım yapmıştır. Bu tanım ve tanım doğrultusunda verilen cümle içinde kullanım örneği şudur:

Yengi.

Örnek cümle ise şu şekildedir:

"İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. (Mustafa Kemal Atatürk)"

Galibiyet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Yergi kelimesi galibiyet eş anlamlısı olan kelimelerden biridir. Bunun dışında zafer kelimesi de galibiyet yerine kullanılabilen bir kelimedir.

Galibiyetin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmenin en iyi yöntemi o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. O kelime yerine hangi eş anlamlı kelimenin geleceğini tespit edebilmek için cümlenin bütününe bakılmalıdır.

Galibiyetin eş anlamlısı kelimeler ile ve galibiyet kelimesi ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

Oyundaki galibiyet listesine bakıp oradaki kahramanları seçersek kazanırız.

Bu zafer senin hakkındı, tebrik ederim.

Galibiyet bizimdir, başka yolu yok!

Bu yolun sonunda mağlubiyet de olsa galibiyet de olsa hiç önemli değil, canımız sağ olsun!

Bu takım hep galibiyet alır. Daha kaybettiği hiç olmadı.

Aman ha zafer sarhoşluğuyla çalışmaları aksatmayalım!



