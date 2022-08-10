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Galip eş anlamlısı nedir? Galip kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

09.08.2022 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe farklı dillerden kelimeleri sözcük dağarcığına katmış bir dildir. Bu sebeple kelime hazinesi oldukça geniştir. Bir kelime birden fazla anlam taşıyabilir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamlarının yanı sıra yan anlamlar ve mecaz anlamlar da kullanılabilir. Galip de bu özelliklere sahip bir sözcüktür. Galip kelimesinin eş anlamlısı nedir? Galip eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Galip eş anlamlısı nedir? Galip kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Dilimize farklı dillerden geçmiş birçok kelime vardır. Galip kelimesi de bunlardan biridir. Arapça kökenlidir. Halk arasındaki günlük kullanım dilinde de sıkça karşılaşılır. Kazanan, yenen gibi birden fazla eş anlamlısı vardır.

Tek başına ya da sonuna gelmek fiili eklenerek kullanılabilir. Bir üstün başarı elde edildiği durumlarda, yarışmalardaki diğer katılımcılara, rakiplere karşı üstünlük kazanıldığı zamanlarda bu ifade tercih edilir.

Galip kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu galip kelimesi için sıfat türünde bir tanım yapmıştır. Bu tanım ve tanım için verilen cümle örneği şu şekildedir:

  • Bir yarışma, karşılaşma çatışma ya da bunun gibi durumların sonunda yenen, üstün gelen, başarı kazanan.

Bu tanım kapsamında verilen örnek cümle ise şudur:
"Bunlar galipler tarafından haksızca esir edilmiş vatandaşlardı. (Aka Gündüz)"

Galip kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Galip eş anlamlısı olan ve yerine en sık kullanılan kelimeler şunlardır: Kazanan, üstün gelen, birinci gelen.

Gelmek fiili ile bir arada kullanıldığında da galip olan kişinin yaptığı eylemin karşılığı gelen bir ifade türemiş olur. Galip gelmek, yenmek, üstün gelmek demektir.

Galibin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en iyi yöntem o kelimeyi cümle içinde kullanmak olacaktır. Bu sayede hangi eş anlamlı kelimesinin o kelime yerine kullanılabileceği de tespit edilebilir.

Dilimizde bir kelimenin birden fazla anlamı ve eş anlamlısı olduğu için o kelimenin hangi anlamı ile hangi amaç için kullanıldığı cümlenin bütününe bakarak bulunabilir. Galibin eş anlamlısı olan kelimeler ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Bana öyle çok inanıyor ki eğer bu yarışta galip gelemezsem kendime çok kızacağım.
  • Bu yarışmanın kazananı belli! Bence çok uğraşmayın.


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