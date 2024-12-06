Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Galler Prensesi Kate Middleton'dan iddialı paylaşım! 1600 kişilik davette o isimlerin gelip gelmeyeceği merak konusu oldu

Galler Prensesi Kate Middleton'dan iddialı paylaşım! 1600 kişilik davette o isimlerin gelip gelmeyeceği merak konusu oldu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.12.2024 17:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galler Prensesi Kate Middleton, Westminster Abbey’deki geleneksel Noel ayini öncesi paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti. 1600 davetliye gönderdiği mektubunda, "Noel sadece sevgiyle dolmalı" diyerek, hayatımızın her günü için önemli bir mesaj verdi. Ayrıca, geçtiğimiz yıl kanser tedavisi gören Kate, tedavisinin sona erdiğini duyurmuştu. Prensesin davete aralarının bozuk olduğu bilinen, eşinin kardeşi Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ı çağırıp çağırmadığı ise merak konusu oldu.

Galler Prensesi Kate Middleton'dan iddialı paylaşım! 1600 kişilik davette o isimlerin gelip gelmeyeceği merak konusu oldu

Galler Prensesi Kate Middleton ve Galler Prensi William geleneksel Noel ayini için süslenen Westminster Abbey’den fotoğraflar paylaştı.

WESTMINSTER-ABBEY-NOEL-ICIN-SUSLENDI_457396_135037

Galler Prensesi Kate ve Prens William, Londra’daki Westminster Abbey’de bu yıl dördüncüsü düzenlenen Noel ayini öncesi hazırlık aşamasından fotoğraflar paylaştı. Açıklamalarında, “Westminster Abbey bu akşamki ‘Noel İlahilerinde Birlikte Ayini’ öncesinde çok güzel görünüyor” ifadelerini kullandı.

WESTMINSTER-ABBEY-NOEL-ICIN-SUSLENDI_457394_135037 - Kopya

1600 KİŞİ DAVET ETTİLER

Prenses Kate, ayin sebebiyle 1600 davetliye mektup göndererek, “Noel her şeyden önce bizi korkuya değil, sevgiye yönelmeye teşvik ediyor. Alabileceğimiz en büyük hediye bu sevgidir. Sadece Noel'de değil, hayatımızın her gününde” dedi.

thumbs_b_c_38bed297d8b6dc94ae81bb7eec6c9708

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Galler Prensesi Kate Middleton 22 Mart'ta kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Middleton, 9 Eylül'de tedavisinin sona erdiğini duyuran bir sosyal medya video mesajı yayınladı.

WESTMINSTER-ABBEY-NOEL-ICIN-SUSLENDI_457397_135037

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Galler Noel Meghan Markle Prens William Kate Middleton yılbaşı ağacı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Bankalardan 'dolar' kararı! Bu tarihten önceki dolar alımları durdu

Bankalardan 'dolar' kararı! Bu tarihten önceki dolar alımları durdu

Halep, Hama şimdi de Humus! Rejim Humus'tan çekildi: Tarih vererek açıkladı... "Esad rejiminin sonunu görebileceğimizi düşünüyorum."

Halep, Hama şimdi de Humus! Rejim Humus'tan çekildi: Tarih vererek açıkladı... "Esad rejiminin sonunu görebileceğimizi düşünüyorum."

Yastığında sertlik hissetti! "Tıslama sesi duymaya başladım"

Yastığında sertlik hissetti! "Tıslama sesi duymaya başladım"

Evde sünnet işlemi başarısız oldu! Çiftten akıl almaz savunma...

Evde sünnet işlemi başarısız oldu! Çiftten akıl almaz savunma...

Sosyal medya bu restoranı konuşuyor! Tabakta kalan yemekler için ücret alınıyor

Sosyal medya bu restoranı konuşuyor! Tabakta kalan yemekler için ücret alınıyor

85 yaşındaki sevgilisinin vasiyetini öğrendi! Hastane yatağında dans etmeye başladı

85 yaşındaki sevgilisinin vasiyetini öğrendi! Hastane yatağında dans etmeye başladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.