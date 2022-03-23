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Game Of Thrones dizisinin Cersei’si Lena Headney ilk kez yönetmenlik deneyimi yaşayacak

23.03.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Cersei Lannister rolüyle hafızalara kazınan Lena Headey, sevenlerini mutlu edecek bir haber verdi. İlk uzun metraj filmini yönetmeye hazırlanan Headey, psikolojik gerilim türündeki 'Violet' için bu sefer de kamera arkasındaki yerini alacak.

Game Of Thrones dizisinin Cersei’si Lena Headney ilk kez yönetmenlik deneyimi yaşayacak

'Game of Thrones' dizisinde canlandırdığı Cersei Lannister karakteriyle tanınan Lena Headey, ilk kez yönetmen koltuğuna oturacak. Beyazperde'nin haberine göre, 48 yaşındaki İngiliz oyuncu, uzun metraj filmini yönetmeye hazırlanıyor.

DAHA ÖNCE MÜZİK VİDEOSU YÖNETTİ

Uzun metrajlı filminden önce dah önce iki müzik videosu yöneten Headey, SJI Holliday tarafından yazılan 2019 tarihli çok satan romandan uyarlanan Violet filmi için yönetmen koltuğuna oturacak. Filmin senaryosunu ise Gareth Pritchard kaleme alacak.

VIOLET FİLMİNİN KONUSU

'Violet'in hikayesi, hemen bir dostluk kuran ve maceralarının bir sonraki ayağı için bir araya gelmeye karar veren iki kadın gezginin etrafında gelişiyor. Trans Sibirya Ekspresi'nde bir vagonu paylaşan gezginlerin devam eden yolculukları sırasında, içlerinden birinin olduğunu iddia ettiği kişi olmadığı açığa çıkıyor. Peki hangisi yalan söylüyor?

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Anahtar Kelimeler:
Game Of Thrones dizisi
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