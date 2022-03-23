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Piyanist filmiyle Oscar kazanmıştı! Yıllar sonra o geceyi anlattı, itirafı şaşırttı

23.03.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyanist filmiyle 2004 yılında Oscar kazanan Adrien Brody’den yıllar sonra ödül törenine dair ilginç bir itiraf geldi.  Meslektaşı Jack Nicholson’ın ABD’nin Irak’ı işgaline tepki olarak tüm adaylardan törene katılmamalarını istediğini açıklayan Brody, fırsatı kaçırmamak için bu isteği reddettiğini savundu.

Piyanist filmiyle Oscar kazanmıştı! Yıllar sonra o geceyi anlattı, itirafı şaşırttı

2003 yılında Piyanist filmindeki rolüyle “En İyi Erkek Oyuncu” dalında Oscar kazanan Adrien Brody, yıllar sonra gelen itirafıyla herkesi şaşırttı. Brody, daha önce üç kez Oscar ödülü alan Jack Nicholson’ın ABD’nin Irak’ı işgaline tepki olarak tüm adaylardan törene katılmamalarını istediğini açıkladı.

“SİZİ BİLMEM AMA BEN GİDİYORUM”

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Tüm adaylar, 23 Mart 2003’te yayınlanan 75. Oscar gecesinden sadece dört gün önce gerçekleşen ABD’nin Irak işgaline olası tepkilerini tartışmak üzere Nicholson’ın evine davet edildi. Nicholson, tüm adayların dayanışma göstermelerini ve töreni birlikte boykot etmelerini önerdi, ancak daha önce hiç aday gösterilmeyen Brody, meslektaşlarına "Sizi bilmem ama ben gidiyorum. Bir şekilde gitmem gerekiyor. Ailem geliyor. Bu çok sık olmuyor. Hepinizin daha önce kazandığını biliyorum. Siz kalabilirsiniz, ama ben yapamam" dediğini aktardı.

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