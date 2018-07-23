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Game of Thrones final sezonuyla ilgili sürpriz iddia

DİZİ HABERLERİ  | 23.07.2018 21:57 | Son Güncelleme

Dünyada izlenme rekorları kıran ve Türkiye'de 'Taht Oyunları' adıyla gösterilen 'Game of Thrones' dizisinin 8. sezonunda izleyicilerin tanıdığı karakterleri göremeyeceği iddia edildi.

Game of Thrones final sezonuyla ilgili sürpriz iddia

Metro gazetesinin haberine göre dizinin son sezonuna konu olan sahneler, önceki bölümlerde anlatılan olayların bin yıl öncesine ait olacak, senaryo ise 'Game of Thrones' romanlarının yazarı George R.R Martin'in hayat verdiği 'Buzun ve Ateşin Şarkısı' serisinin daha önce yayınlanmayan 2 bölümüne dayalı.

The Hollywood Reporter dergisiyse final bölümlerin tanıtımında Akgezenlerin nereden geldikleri, Westeros'un gizemi ve Stark ailesinin kökeni gibi konulara yer verileceğini ileri sürdü.

HBO'nun dünya çapında popülerliğe kavuşan ve 38 Emmy Ödülü sahibi dizisi Game of Thrones, 2019'da yayınlanacak 8. sezonu ile birlikte ekranlara veda edecek.

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Game of Thrones Game of Thrones final

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