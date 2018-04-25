Game Of Thrones finalini anlatana 30 milyon dolar ceza!

Tüm dünyada büyül ilgi gören Game Of Thrones'un 2019 yılında ekrana gelecek final sezonu için büyük önlemler alınmaya devam ediyor.

OYUNCULARA SENARYONUN TAMAMI VERİLMEDİ

Daha önceki sızdırma olaylarını önlemek için birden çok final çekilmiş, oyunculara senaryonun tamamı verilmemişti. Yapımcıların aldığı yeni önlemlere servetlik sözleşmeler de eklendi.

30 MİLYON DOLAR CEZA

Final senaryosunu önceden görmesi gereken başrol oyuncuları, en ufak bir detay sızdırması halinde 30 milyon dolar ödemek zorunda kalacak.

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Game Of Thrones dizisiyle ilgili gerçekleştirilen açıklamalar doğrultusunda, Game of Thrones'un 8. sezonu, yani final sezonu, 6 bölüm olacak ve 2019 yılında yayınlanacak.

