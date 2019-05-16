Game of Thrones hayranları isyan etti (Spoiler içerir)

Game of Thrones 8. sezon final gelmeden tepkiler geldi. Game of Thrones 8. sezon final bölümünün yayınlanmasına birkaç gün kala HBO kanalına açık mektup gönderdi.

300 binden fazla imzayla hazırlanan, “Game of Thrones’un 8. sezonunu işinin ehli senaristlerle yeniden çekin” başlıklı mektupta, kanaldan, diziye yeniden final çekmesi istendi.

İnternet üzerinden imzaya açılan mektupta Game of Thrones hayranları, “David Benioff ve D.B. Weiss, yararlanacakları kaynak materyelleri olmadığında (kitaplar gibi) beceriksiz senaristler olduklarını kanıtladılar. Bu dizi, mantıklı bir final sezonunu hak ediyor. HBO, bunun gerçekleşmesini sağla!” ifadesini kullandı.

Özellikle Daenerys ve ejderhası Drogon’un King’s Landing’i yaktığı, pek çok büyük karakterin ve binlerce masum sivilin öldüğü The Bells adlı beşinci bölümden sonra senaryonun birçok bölümü dizinin hayranlarını öfkelendirdi.

Final sezonuyla seyircisini tatmin etmeyen ve pek çok eleştiri alan Game of Thrones, 19 Mayıs’ı 20 Mayıs’a bağlayan gece yayınlanacak olan 6’ncı bölümüyle büyük final yapacak.

