Game of Thrones hayranlarından Star Wars kampanyası

Sekizinci sezonuyla final yapan Game of Thrones dizisinin hayranları, dizinin son sezonunu beğenmeyince, change.org sitesi üzerinden bir mektup yayınlayarak imza kampanyası başlatmıştı.

Öfkeli seyircilerin HBO kanalına hitaben “Yetkin senaryo yazarları tarafından 8. Sezon Yeniden Yapılsın” başlığıyla yazdıkları mektuba 500 binin üzerinde imza atılmıştı.

Mektupta, dizinin yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss’in, Game of Thrones'un uyarlandığı kitapların bitmemesi nedeniyle kaynak eksikliğinden dolayı son sezonu aceleye getirdikleri ifade edilerek, “Bu dizi anlamlı bir final sezonunu hak ediyor, beklentilerimizi dikkate al ve bunu gerçekleştir HBO” denilmişti.

Şimdi Game of Thrones’un öfkeli hayranları, dizinin yaratıcılarının yapacakları yeni Star Wars filmi için kampanya başlattı.

Önceki gün başlatılan ve “Game of Thrones yazarlarının (David Benioff ve D.B. Weiss) Star Wars’ı yazmaları tartışmalı bir karar olmasının yanı sıra hatalı, çirkin ve ve bir o kadar da basitliktir” denilen mektuba, yayınlanır yayınlanmaz 12 binin üzerinde imza atıldı.

Bir başka online platform thepetitionsite.com’da da benzer bir kampanya başlatılarak 6 bin imza toplandı.

Disney, bu ayın başında üç Star Wars filmi daha çekileceğini; ilkinin 2022’de, ikincisinin 2024'te ve üçüncüsünün de 2026'da gösterime gireceğini duyurmuştu. Disney, Benioff ve Weiss ikilisinin, filmlerin hem senaristliğini hem de yapımcılığını üstleneceğini açıklamıştı.

