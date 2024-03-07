Game Of Thrones'in yaratıcılarından! '3 Cisim Problemi' dizisi için geri sayım başladı... Bütçe rekoru kırdı: Bölüm başı 20 milyon dolar

'Game of Thrones' dizisinin yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss'ın yeni bilim kurgu dizisi '3 Body Problem' (3 Cisim Problemi) bütçe rekoru kırmayı başardı. Beyazperde'nin Wall Street Journal'dan aktardığı habere göre, Liu Cixin'in ödüllü romanlarından uyarlanan dizinin bölüm başına maliyeti yaklaşık 20 milyon dolar. Bölümün ilk sezonunun yaklaşık bütçesinin 160 milyon dolar olması bekleniyor.

Sosyal medyanın büyük bir heyecanla beklediği dizinin fragmanı da Netflix Türkiye'nin X hesabından 'Geri sayım hepimiz için başladı. Game of Thrones'un yaratıcılarından 3 Cisim Problemi 21 Mart'ta sadece Netflix'te.' notuyla paylaşıldı.

3 CİSİM PROBLEMİ KONUSU

Farklı kıtalara ve dönemlere yayılan bu serüvende ölümcül bir tehditle savaşan beş parlak bilim insanı, doğa kanunları altüst olurken dünyayı sarsacak keşiflere imza atar.

Geri sayım hepimiz için başladı. Game of Thrones'un yaratıcılarından 3 Cisim Problemi 21 Mart'ta sadece Netflix'te. pic.twitter.com/DuBcMqqJCv — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) January 9, 2024







