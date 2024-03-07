Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Sinema Tv
    4. Game Of Thrones'in yaratıcılarından! '3 Cisim Problemi' dizisi için geri sayım başladı... Bütçe rekoru kırdı: Bölüm başı 20 milyon dolar

    Game Of Thrones'in yaratıcılarından! '3 Cisim Problemi' dizisi için geri sayım başladı... Bütçe rekoru kırdı: Bölüm başı 20 milyon dolar

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.03.2024 15:45
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Başrollerinde Jess Hong,Liam Cunningham ve Eiza Gonzalez'in yer aldığı '3 Cisim Problemi' dizisi için geri sayım başladı. Bilim kurgu türündeki dizi 21 Mart'ta Netflix'te sevenleriyle buluşmaya hazırlanırken ilk fragmanı da kullanıcıların ilgisini çekti.

    'Game of Thrones' dizisinin yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss'ın yeni bilim kurgu dizisi '3 Body Problem' (3 Cisim Problemi) bütçe rekoru kırmayı başardı. Beyazperde'nin Wall Street Journal'dan aktardığı habere göre, Liu Cixin'in ödüllü romanlarından uyarlanan dizinin bölüm başına maliyeti yaklaşık 20 milyon dolar. Bölümün ilk sezonunun yaklaşık bütçesinin 160 milyon dolar olması bekleniyor.

    1

    Sosyal medyanın büyük bir heyecanla beklediği dizinin fragmanı da Netflix Türkiye'nin X hesabından 'Geri sayım hepimiz için başladı. Game of Thrones'un yaratıcılarından 3 Cisim Problemi 21 Mart'ta sadece Netflix'te.' notuyla paylaşıldı.

    3 CİSİM PROBLEMİ KONUSU

    67

    Farklı kıtalara ve dönemlere yayılan bu serüvende ölümcül bir tehditle savaşan beş parlak bilim insanı, doğa kanunları altüst olurken dünyayı sarsacak keşiflere imza atar.


    ChefGPT


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    12 yaşındaki çocuğa aylarca tecavüz ettiler! Fotoğraflarıyla şantaj yaptılar12 yaşındaki çocuğa aylarca tecavüz ettiler! Fotoğraflarıyla şantaj yaptılar
    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"
    100 şirkete iş başvuru yaptı! Hepsinden reddedilince isyan etti100 şirkete iş başvuru yaptı! Hepsinden reddedilince isyan etti
    Anahtar Kelimeler:
    game of thrones
    En Çok Okunan Trend Haberler
    EFT dahil tüm para transferleri tek tek inceleniyor!

    EFT dahil tüm para transferleri tek tek inceleniyor!

    Akşener'in esnaf ziyareti sırasında arbede! Pankart asmak isteyince...

    Akşener'in esnaf ziyareti sırasında arbede! Pankart asmak isteyince...

    12 yaşındaki çocuğa aylarca tecavüz ettiler! Fotoğraflarıyla şantaj yaptılar

    12 yaşındaki çocuğa aylarca tecavüz ettiler! Fotoğraflarıyla şantaj yaptılar

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Yozgat'ta yaşayan siyahiler, Yeniden Refah Partisi adayına oy istedi!

    Yozgat'ta yaşayan siyahiler, Yeniden Refah Partisi adayına oy istedi!

    Filmlik itiraf! "Kocamın aldattığı kadının kocasına aşık oldum"

    Filmlik itiraf! "Kocamın aldattığı kadının kocasına aşık oldum"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

    Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

    Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.