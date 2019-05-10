Game of Thrones temalı Xbox One

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda disk sürücüsü olmayan Xbox One S All-Digital Edition duyurulmuştu. Microsoft bu konsolu ön plana çıkarmak için iki adet GoT temalı konsolunu çekiliş ile dağıtma kararı aldığını açıkladı.

1 TB depolama seçeneğine sahip Xbox One S All-Digital Edition‘ın iki farklı sürümü bulunuyor. Bunlardan biri Targeryan Ailesi’nin sembolünü taşırken diğeri ise Night King’in zırhını barındırıyor. Ancak Forza Horizon 3, Minecraft ve Sea of Thieves oyunlarının ön yüklü geldiği bu konsola milyarlarınız varsa bile sahip olamıyorsunuz.

Microsoft bu konsolları Twitter üzerinden çekilişle dağıtacak. Eğer Targeryan temalı Xbox One’ı kazanmak istiyorsanız bu tweet‘i Night King temalı Xbox One’ı kazanmak istiyorsanız ise bu tweet‘i retweet etmeniz yeterli olacaktır.

RAGE 2 Achievement listesi sızdı!

