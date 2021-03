Game of Thrones’un Cersei’si iddialı dizi Beacon 23 ile geri dönüyor

Lena Headey, ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Efsane dizi Game of Thrones’da canlandırdığı Cersei Lannister karakteriyle hafızalara kazınan Lena Headey, bilim kurgu dizisinde başrol üstlenecek.

Hugh Howey‘nin kaleme aldığı bilim kurgu romanından televizyona uyarlanacak dizi, ABD'nin kablolu kanallarından Spectrum'da yayınlanacak. Yayından 9 ay sonra AMC Networks'ün bünyesindeki diğer kanallarda ekrana gelecek. Zak Penn’in (Ready Player One, Avengers, X-Men film serisi) senaryosunu kaleme alacağı dizinin yapımını Platform One Media ve Spectrum Originals üstlenecek.

BEACON 23 HAKKINDA

Beş kısa hikayenin bir araya getirilmesiyle 2015 yılında raflarda yerini alan Beacon 23, bilinen evrenin sonundaki bir deniz fenerinde mahsur kalan iki kişinin merkezinde yer aldığı bir gerilim ve aşk hikayesi.

Yüzyıllar boyunca erkekler ve kadınlar, gemilerin güvenli geçişini sağlamak için insanlı deniz fenerlerini kullandılar. 23. yüzyılda ise bu iş uzaya taşındı. Fenerlerden oluşan bir ağ, gemilerin Samanyolu'nda çoğu kez ışık hızında seyahat etmesini sağlamakta. Sağlam oldukları ve asla bozulmayacakları düşünülen fenerler ya başarısız olurlarsa?

Game of Thrones dizisiyle bilinen Lena Headey'in kariyerinde 300, Terminator: The Sarah Connor Chronicles, Pride and Prejudice and Zombies, Judge Dredd gibi yapımlar da bulunuyor. Headey, Game of Thrones dizisindeki rolüyle 5 Emmy adaylığı kazandı.