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Game of Thrones'un Khaleesi'si Emilia Clarke: Beynimin artık kullanılamayan alanları var

18.07.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Game of Thrones'un Khaleesi'si Emilia Clarke geçirdiği zor dönemlere dair konuştu. 2 defa beyin anevrizması geçirdikten sonra yaşadıklarını anlatan Clarke, hastalığının ardından halen konuşabildiğini ve bunu yapabilen çok az kişiden biri olduğunu söyledi.

Game of Thrones'un Khaleesi'si Emilia Clarke: Beynimin artık kullanılamayan alanları var

Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinde hayat verdiği 'Daenerys Targaryen' karakteriyle hafızalarda yer eden Emilia Clarke iki beyin anevrizması geçirdi. İlk beyin anevrizmasını, dizinin ilk sezonu bittikten sonra spor salonunda geçirdiğini, o dönem 24 yaşında olduğunu ve kendisine subaraknoid kanama teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Hayati tehlikesi olan bir hastalık yaşayan ve zor dönemler geçiren oyuncu yaşadıklarını anlattı.

BBC1’in 'Sunday Morning' programında konuşan Game of Thrones'un Khaleesi'si, "Bu süreçte çok fazla perspektif kazanıyorsunuz. Beynimin küçük bir kısmını kaybettim. Düşününce çok komik geliyor ama benim konuşabilmem bile mucize. Bu tür bir ciddi tehlikeyi atlatan çok az sayıda insandan biriyim" açıklamasını yaptı.

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"Beynimin artık kullanılamayan alanları var" diyen oyuncu konuşmasında “Her zaman iyi bir hafızam vardı. Aktör olarak en önemli yeteneğim bu. Bu süreçte bunu devamlı olarak test ettim ve kaybetmekten çok korktum.” dedi.

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game of thrones
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