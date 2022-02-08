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Game of Thrones'un 'Kışyarı' seti kontrollü şekilde yakıldı

08.02.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon tarihinin en popüler dizilerinden Game of Thrones'un Kuzey İrlanda'daki Kışyarı (The Winterfell) seti yakıldı. Kuzey İrlanda İtfaiye Teşkilatı setin kontrollü bir yangınla ortadan kaldırıldığını 1 Şubat'ta doğruladı.

Game of Thrones'un 'Kışyarı' seti kontrollü şekilde yakıldı

Yetkililer Moneyglass köyünün yakınlarında çıkan yangından haberdar olduklarını ve herhangi bir kundaklama vakasının yaşanmadığını belirtti.

Setin neden yakıldığına dairse net bir açıklama yapılmadı ancak sete artık ihtiyaç duyulmadığı için yakılmış olması muhtemel görünüyor.

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8. SEZONDA KULLANILDI

Özel Kışyarı seti dizinin son bölümleri için inşa edilmiş ve 8. sezonun The Long Night (Uzun Gece) adlı bölümünde kullanılmıştı.

Yangın, hayranların Game of Thrones atmosferini soluyabilmesi için hazırlanan Game of Thrones Stüdyo Turu'nun (Game of Thrones Studio Tour) açılışından hemen önce gerçekleşti.

Kuzey İrlanda'nın Banbridge semtindeki Linen Mill Stüdyoları'nda, dizinin çekimlerinin gerçekleştirildiği yerde açılan Game of Thrones Stüdyo Turu hayranları "Yedi Krallık ve ötesinin perde arkasına adım atmaya" davet ediyor.

Eğlence merkezi 4 Şubat'ta dizinin oyuncuları Nathalie Emmanuel (Missandei), Isaac Hempstead (Bran Stark) ve Kristian Nairn'in (Hodor) katılımıyla açıldı. Dizinin çekimlerinde kullanılan birçok aksesuar ve kostüm stüdyo turunun kataloğunda yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Game Of Thrones dizisi
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