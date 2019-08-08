Game of Thrones’un yaratıcıları Netflix’le anlaştı

Game of Thrones’un yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss, artık Netflix için yeni dizi ve filmler hazırlayacak. Uzun yılları kapsayan anlaşmanın Netflix’e maliyeti ise 200 milyon dolar.

George R.R. Martin’in kitap serisinden uyarladıkları Game of Thrones dizisiyle, televizyon tarihinde kırılmadık rekor bırakmayan David Benioff ve D.B. Weiss, çok sayıda film stüdyosu ve dijital platform ile görüştükten sonra sonunda nihai karara vardılar. İsimleri televizyon ve sinema sektöründeki neredeyse tüm şirketlerle anılan David Benioff ve D.B. Weiss, tercihlerini Netflix’ten yana kullandı.

FilmLoverss’ın aktardığı habere göre; Benioff ve Weiss, Netflix ile imzaladıkları dev anlaşma kapsamında, önümüzdeki yıllarda Netflix için yeni dizi ve filmler hazırlayacaklar. İkilinin hazırladığı tüm projelerde öncelik Netflix’te olacak. Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, The Hollywood Reporter’ın haberine göre uzun yılları kapsayan bu anlaşmanın Netflix’e maliyeti yaklaşık 200 milyon dolar.

David Benioff ve D.B. Weiss aynı zamanda Star Wars evreninde geçen yeni bir üçleme hazırlamak için bir süre önce Disney ile anlaşmıştı. İkilinin hazırlayacağı ilk Star Wars filmi, 16 Aralık 2022’de vizyona girecek. Star Wars gibi yüksek bütçeli bir projeyle birlikte ikilinin Netflix için nasıl içerikler üreteceği şimdiden merak konusu haline geldi.



