Game of Thrones'un Jon Snow'u barda kavga çıkardı!

TMZ adlı ABD merkezli magazin sitesinin haberine göre olay, geçtiğimiz cuma günü New York'ta Barfly adlı barda yaşandı. Aşırı alkollü olduğu ve ayakta zor durduğu belirtilen 31 yaşındaki Harington, önce bilardo oynayanların masasına çarpıp oyunu bozdu, ardından kendi oynamak istediğini söyledi.

Bar personeli önce kibarca, ancak ısrarlı bir şekilde Harington'dan barı terk etmesini istedi. Yıldız oyuncu bu öneriyi kabul edip bardan çıktı, fakat kısa bir süre sonra geri döndü. İçeridekilerle hararetli bir tartışmaya giren Harington, mekânın sahipleri tarafından bu kez zorla dışarıya çıkartıldı.

Geçtiğimiz yıl içinde yayınladığı 7. sezonuyla hemen her bölümde rekor kırmayı başaran dizinin final sezonunun 2018'de yayınlanmayacağı kesinleşti. HBO resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre Game of Thrones 8. sezon yani final sezonu, 6 bölümden oluşacak ve 2019'da yayınlanacak.