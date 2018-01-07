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Game of Thrones'un Jon Snow'u barda kavga çıkardı!

MAGAZİN HABERLERİ | 07.01.2018 22:10 | Son Güncelleme 7 saat önce

Game of Thrones dizisinde Jon Snow karakterine hayat veren Kit Harington’un, New York’ta bir bardan, kontrolsüz davranışlar sergilemesi nedeniyle atıldığı öğrenildi.

Game of Thrones'un Jon Snow'u barda kavga çıkardı!

TMZ adlı ABD merkezli magazin sitesinin haberine göre olay, geçtiğimiz cuma günü New York'ta Barfly adlı barda yaşandı. Aşırı alkollü olduğu ve ayakta zor durduğu belirtilen 31 yaşındaki Harington, önce bilardo oynayanların masasına çarpıp oyunu bozdu, ardından kendi oynamak istediğini söyledi.

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Bar personeli önce kibarca, ancak ısrarlı bir şekilde Harington'dan barı terk etmesini istedi. Yıldız oyuncu bu öneriyi kabul edip bardan çıktı, fakat kısa bir süre sonra geri döndü. İçeridekilerle hararetli bir tartışmaya giren Harington, mekânın sahipleri tarafından bu kez zorla dışarıya çıkartıldı.

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Geçtiğimiz yıl içinde yayınladığı 7. sezonuyla hemen her bölümde rekor kırmayı başaran dizinin final sezonunun 2018'de yayınlanmayacağı kesinleşti. HBO resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre Game of Thrones 8. sezon yani final sezonu, 6 bölümden oluşacak ve 2019'da yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Game of Thrones jon snow

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kardeş burası kuzey değil demişler
Kuzeyin kralısın yavrum o barın değil :D
Kral heryerde kraldir, bir daha o bara gitmiyoruz beyler !
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