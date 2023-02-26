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Gamze Özçelik depremzedeler için kolları sıvadı! Özçelik, ilk günden beri afet bölgesinde!

26.02.2023 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gamze Özçelik, 6 Şubat gecesi gerçekleşen Kahramanmaraş depremlerinde ilk günden beri sahada yardım çalışmalarını devam ettiriyor. Eski manken ve oyuncu Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile ülkemizde yaşanan deprem felaketinden sonra da depremzedelere yemek yapıp dağıtırken görüntülenmişti. Özçelik şimdi de deprem bölgesinde konteyner yaptırmaya hazırlanıyor.

Gamze Özçelik depremzedeler için kolları sıvadı! Özçelik, ilk günden beri afet bölgesinde!

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile çalışmalarını yürüten Gamze Özçelik, bu dernek aracılığıyla hem Türkiye'de hem de dünyada yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. 6 Şubat'tan beri de deprem bölgeleri için yardımlarını yapmaya devam ediyor. Afet bölgesindeki depremzedelere yemek yapıp dağıtan Özçelik, bu yardımlarını sosyal medya hesabından paylaşmıyor.

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Gamze Özçelik depremin ilk gününden beri bölgede bulunuyor. İlk günlerde yaptığı bir paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

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"Yaşadığımız afetle mücadelede canla başla çalışan tüm birimlerimizden, vatandaşlarımızdan Allah razı olsun... İnanın çok büyük bir durumla mücadele ediyoruz... Koordine olmak, birlik beraberlikle hareket etmek, sağduyulu davranmak çok önemli...
Birlikte uyuyor, birlikte uyanıyoruz. Sığınacağımız temel ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız bir yerimiz yok. Soğuk, yokluk ve her şeyin ötesinde kocaman bir karanlık ve korku... 'Bu da geçer yahu' diyoruz. İnşallah"

HALUK LEVENT'TEN DESTEK MESAJI

Haluk Levent, depremin ilk gününden beri bölgede olan Gamze Özçelik'e destek verdi. Levent paylaşımında, “Gamze canım arkadaşım. Çok mücadele ettiler ediyorlar. Haydi! Deprem yazıp 8628 e gönderelim” dedi.

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