Gamze Özçelik evlenince merak edildi! Uğur Pektaş son halini paylaştı

Gamze Özçelik evlilik kararı alınca gündem oldu. Reshad Strik ile evlenen güzel isim gündeme gelince eski eşi de akıllara geldi.

Arka Sokaklar dizisindeki partneri Gamze Özçelik ile 2008 yılında hayatını birleştiren Uğur Pektaş 3 yıl sonra ayrılık kararı almıştı.

Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş maneviyata yönelen isimler arasındaydı. Arka Sokaklar dizisiyle akıllara kazınan Pektaş gözlerden uzak yaşamaya başlamıştı.

Zaman zaman oğluyla pozlarını paylaşan oyuncu ailesiyle geçirdiği zamanda verdiği pozları paylaştı.

Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fetheden Pektaş'ın son haline fanlarından yorum yağdı.



Şöhretin zirvesindeyken bambaşka bir hayata yönelen Uğur Pektaş'ı görenler "Adam yaşlanmıyor", "Halen çok cool", "Abi Arka Sokaklar'a dön artık" yorumlarında bulundu.







