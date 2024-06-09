MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik aşkını ilan etti! "İnşallah cennette de..."

Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik aşkını ilan etti! "İnşallah cennette de..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.06.2024 15:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski oyuncu Gamze Özçelik ve Reshad Strik evlendi. Sade gelinliğiyle dikkat çeken Gamze Özçelik'in yeni eşi yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik aşkını ilan etti! "İnşallah cennette de..."

Bir dönem Uğur Pektaş ile evli olan ve bu evlilikten de bir oğlu olan Gamze Özçelik, yeniden nikah masasına oturdu.

Gamze Özçelik oyuncu Reshad Strik ile nikah masasına oturdu. Arka Sokaklar ile hafızalara kazınan Özçelik düğünden hemen sonra sosyal medyada adını değiştirdi.

sssa

Reshad Strik ile düğünden bir karelerini paylaşarak "İki yıldan fazla süren yalnızlığın ardından yeni bir başlangıç için Elhamdülillah. Seni seviyorum ve inşallah ailemizle çok iyi anlaşacağımız bir hayatımız olacak. inşallah cennette de biz beraber olacağız.
Şimdi birlikte umuda koşma zamanı" dedi.

Yeni eşi de tanıdık çıktı! Hem gelinliği hem de eşi gündem oldu Yeni eşi de tanıdık çıktı! Hem gelinliği hem de eşi gündem oldu

Gamze Özçelik ise aşk paylaşımına "İnşaAllah" yanıtını verdi.

yutı

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü sevgilisinin kulisinden paylaştı! "Ateşe düşmüş"Ünlü sevgilisinin kulisinden paylaştı! "Ateşe düşmüş"
'Yasak aşkı'yla yakalandı! Ne yapacağını bilemedi'Yasak aşkı'yla yakalandı! Ne yapacağını bilemedi
Kardeşlerim finali gündem oldu! Oyuncular ağlayarak çekti Kardeşlerim finali gündem oldu! Oyuncular ağlayarak çekti
Anahtar Kelimeler:
Gamze Özçelik
En Çok Okunan Haberler
Kan donduran olay: 5 metrelik piton kadını yuttu! Cesede böyle ulaşıldı

Kan donduran olay: 5 metrelik piton kadını yuttu! Cesede böyle ulaşıldı

Bakan Şimşek, kamu harcamalarında yeni uygulamayı duyurdu! Yapay zeka destekli takip geliyor

Bakan Şimşek, kamu harcamalarında yeni uygulamayı duyurdu! Yapay zeka destekli takip geliyor

Aziz Yıldırım, "Getir alıyorum, almazsam şerefsizim" dedi, Ali Koç ayaklandı!

Aziz Yıldırım, "Getir alıyorum, almazsam şerefsizim" dedi, Ali Koç ayaklandı!

Bir il bu karpuzu konuşuyor

Bir il bu karpuzu konuşuyor

Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? Fenerbahçe'de yeni başkan belli oluyor

Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? Fenerbahçe'de yeni başkan belli oluyor

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'a sert cevap! ''Haddini bilsin''

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'a sert cevap! ''Haddini bilsin''

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.