Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik aşkını ilan etti! "İnşallah cennette de..."

Bir dönem Uğur Pektaş ile evli olan ve bu evlilikten de bir oğlu olan Gamze Özçelik, yeniden nikah masasına oturdu.

Gamze Özçelik oyuncu Reshad Strik ile nikah masasına oturdu. Arka Sokaklar ile hafızalara kazınan Özçelik düğünden hemen sonra sosyal medyada adını değiştirdi.

Reshad Strik ile düğünden bir karelerini paylaşarak "İki yıldan fazla süren yalnızlığın ardından yeni bir başlangıç için Elhamdülillah. Seni seviyorum ve inşallah ailemizle çok iyi anlaşacağımız bir hayatımız olacak. inşallah cennette de biz beraber olacağız.

Şimdi birlikte umuda koşma zamanı" dedi.

Gamze Özçelik ise aşk paylaşımına "İnşaAllah" yanıtını verdi.







