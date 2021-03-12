Gamze Topuz'dan şaşırtan Tümer Metin paylaşımı: Ayak sevme saati

Aşkları dolu dizgin devam eden Gamze Topuz ve Tümer Metin'den renkli kare geldi.



Uzun süredir birlikte olan çift, akşam saatlerinde Çiğdem Batur'la bir araya gelerek, sohbet etti.

İkili, daha sonra eve geçerek, eğlenceli poz verdi.



Oyuncunun, Ümit Kantarcılar'dan olan kızı Elis Naz'ın ayağını elleriyle sevdiği sırada aynı hareketi eski milli futbolcu Topuz'a yaptı. Oyuncu, Metin'in ayağını sevdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşarak, "Ayak sevme saati" yazarak, hikaye bölümünden yayınladı.



