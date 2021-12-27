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Gamze Topuz sevgilisi Tümer Metin'e aşkını haykırdı! Yorum yağdı

27.12.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gamze Topuz eski futbolcu Tümer Metin ile 6 yıldır aşk yaşıyor! Sosyal medyadan ilişkilerinin yıl dönümünü kutlayan Gamze Topuz'un Instagram paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Sevgilisi ile peş peşe fotoğraflar paylaşarak altına romantik bir not düşen Gamze Topuz'a ünlü isimlerden yorum yağdı.

Gamze Topuz sevgilisi Tümer Metin'e aşkını haykırdı! Yorum yağdı

Gamze Topuz ile Tümer Metin birlikteliklerinin 6'ncı yılını kutladı. Yıl dönümlerinde birlikte çekilen karelerini Instagram hesabından paylaşan ünlü oyuncu altına şu romantik notu düştü.

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''Bugün 6 yıl oldu sevdiğim
İlk gün gibi ama
Daha aklı başında
Daha sağlam seviyorum seni
Sen nereye bakarsan
Ben ordayım''

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Topuz'un aşk dolu paylaşımlarına sosyal medyada yüzlerce beğeni ve yorum geldi. Topuz, 'Hayattaki en büyük şansım' dediği sevgilisi Metin Tümer'e olan aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.

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Dört yıl aşk yaşayıp, 2014 yılında evlendiği ve 2016 yılında boşandığı meslektaşı Ümit Kantarcılar ile evliliğinden Elis Naz adında bir kızı var.
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Gamze Topuz
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