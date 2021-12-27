Gamze Topuz sevgilisi Tümer Metin'e aşkını haykırdı! Yorum yağdı

Gamze Topuz ile Tümer Metin birlikteliklerinin 6'ncı yılını kutladı. Yıl dönümlerinde birlikte çekilen karelerini Instagram hesabından paylaşan ünlü oyuncu altına şu romantik notu düştü.

''Bugün 6 yıl oldu sevdiğim

İlk gün gibi ama

Daha aklı başında

Daha sağlam seviyorum seni

Sen nereye bakarsan

Ben ordayım''

Topuz'un aşk dolu paylaşımlarına sosyal medyada yüzlerce beğeni ve yorum geldi. Topuz, 'Hayattaki en büyük şansım' dediği sevgilisi Metin Tümer'e olan aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.



Dört yıl aşk yaşayıp, 2014 yılında evlendiği ve 2016 yılında boşandığı meslektaşı Ümit Kantarcılar ile evliliğinden Elis Naz adında bir kızı var.





