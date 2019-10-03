Gamze Topuz ve Tümer Metin'den romantik paylaşım

Uzun s\u00fcredir beraber olan \u00e7iftten T\u00fcmer Metin, sevgilisiyle yer ald\u0131klar\u0131 bir kareyi sosyal medyada "Birini t\u00fcm h\u00fccrelerinle \u00f6zlemek ile ba\u015fl\u0131yor b\u00fct\u00fcn hikaye" notuyla payla\u015ft\u0131. \n\nGamze Topuz da ayn\u0131 kareye "Kalbim" mesaj\u0131n\u0131 yazd\u0131.\n\nPARTNER"Yine mutluluktan g\u00f6zlerim doldu" \u00dcnl\u00fc oyuncunun \u00f6l\u00fcm\u00fc yasa bo\u011fmu\u015ftu! Fla\u015f geli\u015fmeMelisa'ya karde\u015f istiyor!
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