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Gamze Topuz ve Tümer Metin'den romantik paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 20:59 | Son Güncelleme

Eski futbolcu Tümer Metin ile oyuncu sevgilisi Gamze Topuz, Instagram hesaplarından romantik bir fotoğraflarını paylaştı.

Gamze Topuz ve Tümer Metin'den romantik paylaşım

Uzun süredir beraber olan çiftten Tümer Metin, sevgilisiyle yer aldıkları bir kareyi sosyal medyada "Birini tüm hücrelerinle özlemek ile başlıyor bütün hikaye" notuyla paylaştı.

tümer

Gamze Topuz da aynı kareye "Kalbim" mesajını yazdı.

gamze

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gamze topuz Tümer Metin

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bide $ işareti koysaydın canım kalbin yanına (;
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