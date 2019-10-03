Gamze Topuz ve Tümer Metin'den romantik paylaşım

Uzun süredir beraber olan çiftten Tümer Metin, sevgilisiyle yer aldıkları bir kareyi sosyal medyada "Birini tüm hücrelerinle özlemek ile başlıyor bütün hikaye" notuyla paylaştı.

Gamze Topuz da aynı kareye "Kalbim" mesajını yazdı.





