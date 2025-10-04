Gana'da maymun çiçeği virüsü vaka sayısı 583’e yükseldi
GANA’da maymun çiçeği salgınında doğrulanmış vaka sayısının 583’e yükseldiği bildirildi.
04.10.2025 12:31
Gana Sağlık Servisi’nden (GHS) yapılan açıklamada, ülkede 18 yeni maymun çiçeği vakası tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, mayıstan bu yana vaka sayısının 583'e yükseldiği, salgın nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
