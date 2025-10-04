Mynet Trend

Gana'da maymun çiçeği virüsü vaka sayısı 583’e yükseldi

GANA’da maymun çiçeği salgınında doğrulanmış vaka sayısının 583’e yükseldiği bildirildi.

Gana Sağlık Servisi’nden (GHS) yapılan açıklamada, ülkede 18 yeni maymun çiçeği vakası tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, mayıstan bu yana vaka sayısının 583'e yükseldiği, salgın nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Gana Maymun Çiçeği hastalığı
