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Gani Müjde'den korkutan 'orman yangını' açıklaması: "Umarım o saate kadar..."

24.06.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gani Müjde; Türkiye'nin yüreğini yakan Marmaris'teki orman yangını ile ilgili sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Babam Sınıfta Kaldı, Pis Yedili, Yahşi Cazibe, Selena, Hayat Bilgisi gibi birçok dizi ve yapımda imzası bulunan ünlü senarist Gani Müjde, rüzgarın bugün yangın bölgesinde fırtına şiddetinde eseceğini belirtti. İşte Gani Müjde'nin o paylaşımı...

Gani Müjde'den korkutan 'orman yangını' açıklaması: "Umarım o saate kadar..."

Gani Müjde, Marmaris'teki orman yangının 3. gününde dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken olaya ilişkin son dakika gelişmeleri de vatandaşlar tarafından anbean yakından takip ediliyor.

Gani Müjde'den korkutan 'orman yangını' açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıkardığı iddiasıyla 1 kişinin gözaltına alındığını duyurmasının ardından, şüpheli S.A. bugün sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Gani Müjde'den korkutan 'orman yangını' açıklaması!

Şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

Gani Müjde'den korkutan 'orman yangını' açıklaması!

Türkiye'yi yüreğini yakan yangına ilişkin birçok ünlü sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmaya devam ediyor.

GANİ MÜJDE AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT ÇEKEREK PAYLAŞTI

Gani Müjde Twitter'da yaptığı paylaşımda bugün akşam saatlerine dikkat çekerek önemli bir konuya parmak bastı.

Ünlü senarist yaptığı açıklamada bu akşam yangın bölgesinde rüzgarın fırtına şiddetinde eseceğini belirtip o saate dek yangının kontrol altına alınmasını diledi.

Gani müjde

MARMARİS'TE HAVA ŞARTLARI NE SÖYLÜYOR?

İşte Gani Müjde'nin sabah saatlerinde Twitter'da yaptığı o paylaşım:

"Bu akşam yangın bölgesinde rüzgar fırtına şiddetinde esecek. Umarım o saate kadar kontrol altına alınır."

Gani Müjde'den 'orman yangını' paylaşımı

Gani Müjde'den 'orman yangını' paylaşımı

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yangın Gani Müjde Marmaris
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