Gani Müjde'den korkutan 'orman yangını' açıklaması: "Umarım o saate kadar..."

Gani Müjde, Marmaris'teki orman yangının 3. gününde dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken olaya ilişkin son dakika gelişmeleri de vatandaşlar tarafından anbean yakından takip ediliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıkardığı iddiasıyla 1 kişinin gözaltına alındığını duyurmasının ardından, şüpheli S.A. bugün sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

Türkiye'yi yüreğini yakan yangına ilişkin birçok ünlü sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmaya devam ediyor.

GANİ MÜJDE AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT ÇEKEREK PAYLAŞTI

Gani Müjde Twitter'da yaptığı paylaşımda bugün akşam saatlerine dikkat çekerek önemli bir konuya parmak bastı.

Ünlü senarist yaptığı açıklamada bu akşam yangın bölgesinde rüzgarın fırtına şiddetinde eseceğini belirtip o saate dek yangının kontrol altına alınmasını diledi.

MARMARİS'TE HAVA ŞARTLARI NE SÖYLÜYOR?

İşte Gani Müjde'nin sabah saatlerinde Twitter'da yaptığı o paylaşım:

"Bu akşam yangın bölgesinde rüzgar fırtına şiddetinde esecek. Umarım o saate kadar kontrol altına alınır."



