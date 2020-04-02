GAPS diyeti ile ruhsal iyileşme mümkün

Hasarlı ve geçirgen bağırsak duvarı ile anormal bağırsak florası nedeniyle oluşan toksinlerin beyin ve bedene yerleşerek otoimmün hastalıklara neden olunması olarak açıklanabilecek olan GAPS, birçok psikiyatrik ve ruhsal probleme de yol açıyor. Bu hastalıklar çocuklarda; otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, disleksi, dispraksi, davranış bozuklukları, yetişkinlerde ise bağımlılıklar, depresyon, obsesif-kompulsif bozukluk, bipolar bozukluk, şizofreni, konsantre olamama, sisli beyin, anksiyete, uyku ve hafıza problemleri olarak karşımıza çıkıyor.
Bazı nedenlerden ötürü bağırsak yapması gereken görevi florası bozulduğu için yapamaz ve doğal bariyer olarak zararlı organizmaların kana karışmasını engelleyemez. Sık antibiyotik ve ilaç kullanımı, kötü beslenme, enfeksiyonlar, alkol, uzun süren stres ve sezaryen doğum gibi durumlar, otizm, dikkat eksikliği, depresyon, şizofreni ve demansa kadar uzanan hastalık tablolarını oluşturur.
GAPS diyeti, bağırsak florasını dengelemek, bağırsak duvarındaki hasarı gidererek astarı düzeltmek ve geçirgenliği önlemek, bağırsak iç yüzey dokusunu iyileştirmek, vücudu ve tüm organların detoksifikasyonunu sağlayarak temizlemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca vücuttaki fazla kiloların da atılmasını sağlayan GAPS diyetiyle vücut dengesi korunarak ruhsal açından da iyileşme sağlanabiliyor.
Bağırsak floralarının sağlıklı olmadığı ve bağırsakta emilemeyen maddeler beyne kan yoluyla giderek beyinde toksinlenmeye neden olarak problemli davranışlar, otizmdeki klasik belirtiler ve nörolojik belirtiler ortaya çıkmaktadır. GAPS’lı bireylerde amaç bu toksinlenmeyi önlemek ve bağırsak florasını tamir edip GAPS’lı bireylerin sağlıklı bağırsaklara kavuşmasını sağlamaktır.
Beslenmeye dayalı doğal bir tedavi yaklaşımı olan bu protokol ile problemin kaynağının düzeltilmesini öngören bütüncül bir bakış açısı hedeflenmektedir. Birkaç aşamadan oluşan ve temelde bağırsak astarı için faydalı bol miktarda besleyici maddeler içeren amino asitler, jelatin, glikozaminler, yağlar, vitaminler, minerallerin alınmasını sağlayan diyet ile önce başlıca sindirim sorunları giderilir. Son evrede ise bağırsak florası dengelenerek psikolojik ve fizyolojik semptomların ortadan kalkması sağlanıyor.
Aile Hekimi Uzmanı, Ozon Terapist, Fonksiyonel Tıp, GAPS Danışmanı, Medikal Estetik Hekimi
Dr. Nur Topçu
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