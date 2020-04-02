YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. GAPS diyeti ile ruhsal iyileşme mümkün

GAPS diyeti ile ruhsal iyileşme mümkün

Uzm. Dr. Nur Topçu Uzm. Dr. Nur Topçu
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Medikal Estetik Uzmanı Uzm. Dr. Nur Topçu, bağırsak ile beyin/beden arasındaki ilişkiden doğan hastalıkları ifade eden GAPS’a karşı uygulanabilecek diyet ve olumlu psikolojik etkileri hakkında bilgiler verdi.

GAPS diyeti ile ruhsal iyileşme mümkün

Hasarlı ve geçirgen bağırsak duvarı ile anormal bağırsak florası nedeniyle oluşan toksinlerin beyin ve bedene yerleşerek otoimmün hastalıklara neden olunması olarak açıklanabilecek olan GAPS, birçok psikiyatrik ve ruhsal probleme de yol açıyor. Bu hastalıklar çocuklarda; otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, disleksi, dispraksi, davranış bozuklukları, yetişkinlerde ise bağımlılıklar, depresyon, obsesif-kompulsif bozukluk, bipolar bozukluk, şizofreni, konsantre olamama, sisli beyin, anksiyete, uyku ve hafıza problemleri olarak karşımıza çıkıyor.

GAPS NEDEN OLUŞUR VE DİYETİN ROLÜ NEDİR?

Bazı nedenlerden ötürü bağırsak yapması gereken görevi florası bozulduğu için yapamaz ve doğal bariyer olarak zararlı organizmaların kana karışmasını engelleyemez. Sık antibiyotik ve ilaç kullanımı, kötü beslenme, enfeksiyonlar, alkol, uzun süren stres ve sezaryen doğum gibi durumlar, otizm, dikkat eksikliği, depresyon, şizofreni ve demansa kadar uzanan hastalık tablolarını oluşturur.

GAPS diyeti, bağırsak florasını dengelemek, bağırsak duvarındaki hasarı gidererek astarı düzeltmek ve geçirgenliği önlemek, bağırsak iç yüzey dokusunu iyileştirmek, vücudu ve tüm organların detoksifikasyonunu sağlayarak temizlemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca vücuttaki fazla kiloların da atılmasını sağlayan GAPS diyetiyle vücut dengesi korunarak ruhsal açından da iyileşme sağlanabiliyor.

TEDAVİ NE ŞEKİLDE GERÇEKLEŞİR?

Bağırsak floralarının sağlıklı olmadığı ve bağırsakta emilemeyen maddeler beyne kan yoluyla giderek beyinde toksinlenmeye neden olarak problemli davranışlar, otizmdeki klasik belirtiler ve nörolojik belirtiler ortaya çıkmaktadır. GAPS’lı bireylerde amaç bu toksinlenmeyi önlemek ve bağırsak florasını tamir edip GAPS’lı bireylerin sağlıklı bağırsaklara kavuşmasını sağlamaktır.

Beslenmeye dayalı doğal bir tedavi yaklaşımı olan bu protokol ile problemin kaynağının düzeltilmesini öngören bütüncül bir bakış açısı hedeflenmektedir. Birkaç aşamadan oluşan ve temelde bağırsak astarı için faydalı bol miktarda besleyici maddeler içeren amino asitler, jelatin, glikozaminler, yağlar, vitaminler, minerallerin alınmasını sağlayan diyet ile önce başlıca sindirim sorunları giderilir. Son evrede ise bağırsak florası dengelenerek psikolojik ve fizyolojik semptomların ortadan kalkması sağlanıyor.

Aile Hekimi Uzmanı, Ozon Terapist, Fonksiyonel Tıp, GAPS Danışmanı, Medikal Estetik Hekimi
Dr. Nur Topçu

www.lifezone.com.tr
Facebook: @lifezoneistanbul
Instagram: @lifezoneistanbul
YouTube - Dr. Nur Topçu Lifezone

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sosyal medyaya damga vuran anlar: Bana yaklaşma!Sosyal medyaya damga vuran anlar: Bana yaklaşma!
Karantina günlerinde kilo almamak için kesinlikle bunu denemelisinizKarantina günlerinde kilo almamak için kesinlikle bunu denemelisiniz
Orijinal tiramisunun püf noktalarıOrijinal tiramisunun püf noktaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sağlık ve beslenme, gaps diyeti,

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs test sonucu belli oldu!

Koronavirüs test sonucu belli oldu!

Kardeşine sordu; kötü haber yine verilemedi

Kardeşine sordu; kötü haber yine verilemedi

Sevilen dizi ekranlara geri dönüyor!

Sevilen dizi ekranlara geri dönüyor!

Aşk iddiası! Yakın halleri olay oldu

Aşk iddiası! Yakın halleri olay oldu

Kuruluş Osman'da sürpriz ittifak!

Kuruluş Osman'da sürpriz ittifak!

Koronavirüse karşı onkoloji hastaları nasıl beslenmeli?

Koronavirüse karşı onkoloji hastaları nasıl beslenmeli?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuklarda enfeksiyona karşı bitkisel tedavi

Çocuklarda enfeksiyona karşı bitkisel tedavi

Uzmanından karantina günlerinde kilo almamak için 9 öneri

Karantina günlerinde kilo almamak için kesinlikle bunu denemelisiniz

Farkında olmadan sık sık yaptığımız 8 yemek pişirme hatası

Farkında olmadan yapıyoruz ama zehir saçıyor!

Alaçatı Ot Festivali bu yıl evden yapılacak

Alaçatı Ot Festivali bu yıl evden yapılacak

Koronaya karşı bu ürünlerin tüketimini sınırlayın

Koronaya karşı bu ürünlerin tüketimini sınırlayın

Koronavirüse iyi geliyor diye satışları patlamıştı! Uzmanlardan uyarı geldi

Koronaya iyi geliyor diye satışları patlamıştı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.