Gardiyan ilişki yaşadığı mahkum için uyuşturucu ve cep telefonu kuryeliği yapmış!

HMP Five Wells Cezaevi’nde görev yapan 20 yaşındaki Alicia Novas, mahkûm Declan Winkless ile cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. Ancak ortaya çıkan gerçekler gardiyanın yaptıklarının bununla da sınırlı kalmadığını ortaya koydu.

Gardiyan, mahkum için içeriye uyuşturucu ile cep telefonu sokmuş.

İkili arasında binlerce mesaj ve üniformalı halde çekilen cinsel içerikli videoların olduğu ortaya çıktı.

İKİSİ DE HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme, Novas’ı 3 yıl, Winkless’ı ise mevcut cezasına ek olarak 3 yıl 4 ay hapse mahkum etti. Hakim, Novas’ın genç ve tecrübesiz olduğunu ancak yaptıklarının cezaevi güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığını vurguladı. Winkless’ın ise suçu teşvik ettiği ve cezaevi kurallarını ihlal ettiği belirtildi.