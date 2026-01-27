Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Gardiyan ilişki yaşadığı mahkum için uyuşturucu ve cep telefonu kuryeliği yapmış!

HMP Five Wells Cezaevi’nde görev yapan bir gardiyanın suçlu ile yaşadığı cinsel ilişki infial yarattı. Gardiyanın yaptıkları bununla da sınırlı kalmamış, hapishaneye mahkum adına uyuşturucu ve cep telefonu sokmuş. İkili mahkeme tarafından hapis cezasına çarptırıldı.

Gardiyan ilişki yaşadığı mahkum için uyuşturucu ve cep telefonu kuryeliği yapmış!
Çiğdem Sevinç

HMP Five Wells Cezaevi’nde görev yapan 20 yaşındaki Alicia Novas, mahkûm Declan Winkless ile cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. Ancak ortaya çıkan gerçekler gardiyanın yaptıklarının bununla da sınırlı kalmadığını ortaya koydu.

Gardiyan ilişki yaşadığı mahkum için uyuşturucu ve cep telefonu kuryeliği yapmış! 1

Gardiyan, mahkum için içeriye uyuşturucu ile cep telefonu sokmuş.

İkili arasında binlerce mesaj ve üniformalı halde çekilen cinsel içerikli videoların olduğu ortaya çıktı.

Gardiyan ilişki yaşadığı mahkum için uyuşturucu ve cep telefonu kuryeliği yapmış! 2

İKİSİ DE HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme, Novas’ı 3 yıl, Winkless’ı ise mevcut cezasına ek olarak 3 yıl 4 ay hapse mahkum etti. Hakim, Novas’ın genç ve tecrübesiz olduğunu ancak yaptıklarının cezaevi güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığını vurguladı. Winkless’ın ise suçu teşvik ettiği ve cezaevi kurallarını ihlal ettiği belirtildi.

Gardiyan ilişki yaşadığı mahkum için uyuşturucu ve cep telefonu kuryeliği yapmış! 3

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fetiş sitesinde mesajları ortaya çıktı! Meslekten atıldı...Fetiş sitesinde mesajları ortaya çıktı! Meslekten atıldı...
Japonya, iki dev pandayı Çin'e geri yolluyor! Nedeni de...Japonya, iki dev pandayı Çin'e geri yolluyor! Nedeni de...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
cezaevi Gardiyan mahkum hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
ABD İran'a mı saldıracak? CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'ya konuşlandı

ABD İran'a mı saldıracak? CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'ya konuşlandı

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

"Müge Anlı beni azarladı" diyerek anlattı! Program yayından kalktı

"Müge Anlı beni azarladı" diyerek anlattı! Program yayından kalktı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.