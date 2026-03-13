Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Iğdır'da asırlardır sürdürülen gelenek: Ölüler bayramı

Iğdır’da, Nevruz Bayramı öncesinde, asırlardır sürdürülen 'ölüler bayramı' geleneği yaşatılıyor. Melekli beldesinde yaşayanlar asırlık gelenek için sabah erken saatlerde mezarlığa gitti. Mezarları ziyaret eden vatandaşlar, dualar okudu.

Iğdır'da asırlardır sürdürülen gelenek: Ölüler bayramı

Kentte Nevruz Bayramı öncesinde asırlardır sürdürülen 'ölüler bayramı' geleneği bu yıl da gerçekleştiriliyor. Yörede nevruzdan önceki son çarşambadan sonra düzenlenen etkinlikten birkaç gün önce de vatandaşlar mezarlıkları ziyaret edip, bakım ve temizlik yapıyor. Mezarlardaki onarımlar tamamlanıyor, bayram günü dikilmek üzere yeni fidanların yerleri hazırlanıyor ve mezarlıkların çevre temizliği yapılıyor. Belirlenen günde yöre halkı mezarlık kapısında bir araya geliyor.

Aksakallar ve din alimlerinin öncülüğünde özellikle yakın zamanda hayatını kaybeden kişilerin isimleri anılıyor. Okunan duaların ardından vatandaşlar kabir ziyaretlerini gerçekleştiriyor.

HATIRALAR YAŞATILIYOR

Yöresel inanışa göre nevruz öncesi aynı gün aile fertlerinin mezar başında toplanması, ölen yakınların ruhlarının huzur bulmasını sağlıyor. Bu ziyaretler hem ölenlerin hatırasını yaşatmak hem de yaşayanlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Iğdır da asırlardır sürdürülen gelenek: Ölüler bayramı 1

Mezarlığa gelen aileler önce kendi yakınlarının mezarları başında toplanıyor. Mezar taşları temizlenip yıkanıyor, çiçekler dikiliyor ve dualar okunuyor. Evlerde hazırlanan helva, kavut ve semeni tatlıları, şekerleme ve 'Yeddi Levin' payı (Yedi çeşit) olarak bilinen yiyecekler ise paylaşılmak üzere mezarların üzerine bırakılıyor.

Iğdır da asırlardır sürdürülen gelenek: Ölüler bayramı 2

Vatandaşlar daha sonra da 'gor komşusu' olarak adlandırılan diğer mezarları ziyaret ediyor. Gelenek gereği kimsesiz mezarlar da unutulmuyor. Hatta küs olan kişilerin bile birbirlerinin yakınlarının mezarlarına giderek dua etmesi, geleneğin dikkat çeken yönleri arasında yer alıyor.

Iğdır da asırlardır sürdürülen gelenek: Ölüler bayramı 3

Ölüler bayramı kapsamında evlerde yeşertilen semeni de mezarlara bırakılırken, kuşlar için yem ve su konulması, mezarlıkta güler yüzlü olunması ve vefat eden kişilerin güzel sözlerinin hatırlanması önemli ritüeller arasında bulunuyor. Yöre halkı, gülümseyen bir yüzle yapılan ziyaretlerin mezarlıkta yatanların ruhlarını şad edeceğine inanıyor.

Iğdır da asırlardır sürdürülen gelenek: Ölüler bayramı 4

'MEZARLIKLAR TEMİZLENDİ, DUALAR OKUNDU'

Iğdır’ın Melekli beldesinde gelenek kapsamında bölge halkı da erken saatlerde Asri Mezarlık'a gitti. Mezarların temizlik ve bakımını yapanlar, Kur’an-ı Kerim okuyup, dua etti. Mezarlık ziyaretçilerine geleneksel bir ikram olan şeker ve lokum dağıtıldı. Katılımcılar, ‘ölü bayramı’ ile ölen yakınlarının ruhlarını şad ettiklerini, ardından nevruzun diğer aşamalarına geçeceklerini belirtti.

Iğdır da asırlardır sürdürülen gelenek: Ölüler bayramı 5

Melekli Belediye Başkanı Mücahit Tanık, asırlardır süren geleneğin önemini anlatarak, "Nevruz geleneğimizin en önemli parçalarından biri olan ölü bayramı kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da hemşerilerimizle bir araya geldik. Melekli Belediyesi olarak mezarlıklarımızı ziyarete hazır hale getirdik ve tüm kabirlere karanfillerimizi sunduk. Ölenlerimize Allah’tan rahmet, geride kalanlara sağlık ve huzur diliyorum" dedi.
Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evde fark edilmeden çöpe gidiyor ama içinde 22 ayar altın varEvde fark edilmeden çöpe gidiyor ama içinde 22 ayar altın var
Kilisenin parasını genelevde harcadı, ülkeyi karıştırdıKilisenin parasını genelevde harcadı, ülkeyi karıştırdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Iğdır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İsrail'in tehdidinden sonra Tahran'da miting alanında patlama

İsrail'in tehdidinden sonra Tahran'da miting alanında patlama

AFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildi

AFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildi

SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"

SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"

Evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

Evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Meclis’in gündemi BYD oldu: ‘O dolarları ödemek zorunda’

Meclis’in gündemi BYD oldu: ‘O dolarları ödemek zorunda’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.