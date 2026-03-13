Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Evde fark edilmeden çöpe gidiyor! İçinde altın olan teknoloji parçaları

Evlerde yıllarca kullanılan birçok elektronik cihaz, eskidiğinde ya da bozulduğunda çoğu zaman çöpe gönderiliyor. Oysa uzmanlar, bu cihazların içinde sanıldığından daha değerli materyaller bulunabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle bazı eski teknoloji ürünleri içerdikleri değerli metaller nedeniyle geri dönüşüm açısından önemli bir kaynak olarak görülüyor.

Evde fark edilmeden çöpe gidiyor! İçinde altın olan teknoloji parçaları
Gökçen Kökden

Teknoloji uzmanlarına göre birçok elektronik cihazın içinde az miktarda da olsa altın yer alabiliyor. Özellikle eski bilgisayar parçaları ve telefonlar, bağlantı noktalarında kullanılan ince altın kaplamalar sayesinde geri dönüşüm sektöründe dikkat çeken ürünler arasında bulunuyor.

Evde fark edilmeden çöpe gidiyor! İçinde altın olan teknoloji parçaları 1

Tek bir cihazdan elde edilen altın miktarı oldukça küçük olsa da, dünya genelinde milyonlarca elektronik ürünün hurdaya ayrılması bu metallerin toplam değerini ciddi boyutlara ulaştırabiliyor. Bu nedenle pek çok ülkede elektronik atıkların geri kazanımı ayrı bir sektör haline gelmiş durumda.

ELEKTRONİK CİHAZLARDA NEDEN ALTIN KULLANILIR?

Evde fark edilmeden çöpe gidiyor! İçinde altın olan teknoloji parçaları 2

Altının elektronik üretiminde tercih edilmesinin temel nedeni yüksek iletkenliğe sahip olması ve kolay oksitlenmemesidir. Elektrik akımını güvenilir biçimde iletebilmesi ve paslanmaya karşı dayanıklı olması nedeniyle altın, özellikle hassas bağlantı noktalarında kullanılan önemli metallerden biridir. Bu nedenle elektronik devrelerdeki bazı küçük bağlantı bölgelerinde ince altın kaplamalar kullanılabiliyor.

Uzmanlara göre elektronik cihazların belirli parçalarında altın bulunma ihtimali daha yüksek. Özellikle bağlantı noktalarında kullanılan bu kaplamalar geri dönüşüm süreçlerinde dikkat çekiyor. Elektronik atıklarda altın bulunabilecek başlıca parçalar şöyle sıralanıyor:

Evde fark edilmeden çöpe gidiyor! İçinde altın olan teknoloji parçaları 3

Bilgisayar işlemcileri
Anakartlar
RAM modülleri
Eski cep telefonları
SIM kart bağlantı noktaları
Bazı kablo uçları ve konnektörler

Özellikle eski bilgisayar işlemcilerinde kullanılan altın kaplamalar geri dönüşüm açısından değerli görülüyor.

Uzmanlar tek bir cihazdan çıkarılabilecek altının ekonomik açıdan anlamlı bir miktar olmadığını belirtiyor. Bu nedenle geri dönüşüm işlemleri genellikle çok sayıda elektronik atığın bir araya getirilmesiyle gerçekleştiriliyor.

Elektronik atıkların geri dönüşümü sayesinde şu metaller yeniden kazanılabiliyor:

Evde fark edilmeden çöpe gidiyor! İçinde altın olan teknoloji parçaları 4

Altın
Gümüş
Bakır
Paladyum

Bu nedenle uzmanlar kullanılmayan elektronik cihazların çöpe atılmak yerine geri dönüşüm merkezlerine verilmesini öneriyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Iğdır'da asırlardır sürdürülen gelenek: Ölüler bayramıIğdır'da asırlardır sürdürülen gelenek: Ölüler bayramı
Kilisenin parasını genelevde harcadı, ülkeyi karıştırdıKilisenin parasını genelevde harcadı, ülkeyi karıştırdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
bilim teknoloji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İsrail'in tehdidinden sonra Tahran'da miting alanında patlama

İsrail'in tehdidinden sonra Tahran'da miting alanında patlama

AFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildi

AFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildi

SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"

SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"

Evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

Evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Meclis’in gündemi BYD oldu: ‘O dolarları ödemek zorunda’

Meclis’in gündemi BYD oldu: ‘O dolarları ödemek zorunda’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.