Evde fark edilmeden çöpe gidiyor! İçinde altın olan teknoloji parçaları

Teknoloji uzmanlarına göre birçok elektronik cihazın içinde az miktarda da olsa altın yer alabiliyor. Özellikle eski bilgisayar parçaları ve telefonlar, bağlantı noktalarında kullanılan ince altın kaplamalar sayesinde geri dönüşüm sektöründe dikkat çeken ürünler arasında bulunuyor.

Tek bir cihazdan elde edilen altın miktarı oldukça küçük olsa da, dünya genelinde milyonlarca elektronik ürünün hurdaya ayrılması bu metallerin toplam değerini ciddi boyutlara ulaştırabiliyor. Bu nedenle pek çok ülkede elektronik atıkların geri kazanımı ayrı bir sektör haline gelmiş durumda.

ELEKTRONİK CİHAZLARDA NEDEN ALTIN KULLANILIR?

Altının elektronik üretiminde tercih edilmesinin temel nedeni yüksek iletkenliğe sahip olması ve kolay oksitlenmemesidir. Elektrik akımını güvenilir biçimde iletebilmesi ve paslanmaya karşı dayanıklı olması nedeniyle altın, özellikle hassas bağlantı noktalarında kullanılan önemli metallerden biridir. Bu nedenle elektronik devrelerdeki bazı küçük bağlantı bölgelerinde ince altın kaplamalar kullanılabiliyor.

Uzmanlara göre elektronik cihazların belirli parçalarında altın bulunma ihtimali daha yüksek. Özellikle bağlantı noktalarında kullanılan bu kaplamalar geri dönüşüm süreçlerinde dikkat çekiyor. Elektronik atıklarda altın bulunabilecek başlıca parçalar şöyle sıralanıyor:

Bilgisayar işlemcileri

Anakartlar

RAM modülleri

Eski cep telefonları

SIM kart bağlantı noktaları

Bazı kablo uçları ve konnektörler

Özellikle eski bilgisayar işlemcilerinde kullanılan altın kaplamalar geri dönüşüm açısından değerli görülüyor.

Uzmanlar tek bir cihazdan çıkarılabilecek altının ekonomik açıdan anlamlı bir miktar olmadığını belirtiyor. Bu nedenle geri dönüşüm işlemleri genellikle çok sayıda elektronik atığın bir araya getirilmesiyle gerçekleştiriliyor.

Elektronik atıkların geri dönüşümü sayesinde şu metaller yeniden kazanılabiliyor:

Altın

Gümüş

Bakır

Paladyum

Bu nedenle uzmanlar kullanılmayan elektronik cihazların çöpe atılmak yerine geri dönüşüm merkezlerine verilmesini öneriyor.