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Garip alışkanlık! Ölen kocasının küllerini yemeye bağımlı olan Cassie’nin hikayesi şoke etti

15.09.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya genelinde kimi insanlar travmatik olayların sonrasında birbirinden ilginç alışkanlıklara kazanabiliyorlar. Çoğu kişi tarafından anlamsız bulunan bu alışkanlardan bir tanesi de pika sendromu olarak karşımıza çıkıyor. Pika sendromu genel hatlarıyla besin değeri olmayan şeylere karşı yeme isteği duyma olarak biliniyor. Ölen eşinin küllerini yiyen Cassie, pika hastalığından muzdarip bir kadın. Onun hikayesi herkesi şaşırtıyor.

Garip alışkanlık! Ölen kocasının küllerini yemeye bağımlı olan Cassie’nin hikayesi şoke etti

İngiltere’de yaşayan Cassie isimli kadın, bağımlılık derecesindeki yeme alışkanlığıyla tüm dünyada ünlendi. Ölen eşinin küllerini yiyen kadın aşkını bu şekilde taze tuttuğunu söylüyor. 2011 yılında henüz 26 yaşındayken eşini astım krizi nedeniyle kaybeden Cassie, Shawn isimli kocasının yakılan bedeninden geriye kalan külleri yiyor. Bağımlılığı ise eşinin küllerini başka bir kaba aktardığı sırada eline bulaşan küllerin tadına bakmasıyla ortaya çıktı.

EŞİNİN KÜLLERİNE BAĞIMLI HALE GELDİ

kül kapak

Yakılma işleminin sonrasında eşinin küllerinin kendisine teslim edildiğini belirten Cassie, küllerin koyulduğu kutudan başka bir kutuya aktarırken tadına baktığını söyledi. Küllerin tadını beğendiğini dile getiren Cassie, o günden sonra kocasının küllerine bağımlı hale geldi. Cassie, Shawn’un külleriyle sinemaya, alışveriş merkezine hatta restorana gidiyor. Ölen eşiyle gezintileri için Cassie, “Kocamı her yere benimle birlikte götürüyorum. Mesela bakkala gittiğimde hep onun sevdiği istediği şeyleri alıyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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