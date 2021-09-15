Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kan içmeye bağımlı olan Michelle ilginç alışkanlıklarını anlattı! “Her gün kan içiyorum”

Kan içmeye bağımlı olan Michelle ilginç alışkanlıklarını anlattı! “Her gün kan içiyorum”

15.09.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatınız boyunca hiç değişik alışkanlıkları olan birine rastladınız mı? Alışılmışın dışındaki alışkanlık çoğu kişinin aklına gelmeyecek cinsten. Bağımlılıkları olan insanların hikayeleri ilginç gelse de kimi zaman tüyler ürpertici olabiliyor. Sizler için vampirler gibi insan kanı içmeyi seven Michelle’nin hikayesinden söz edeceğiz.

Kan içmeye bağımlı olan Michelle ilginç alışkanlıklarını anlattı! “Her gün kan içiyorum”

Film, dizi ve kitaplarda mutlaka vampir hikayelerine denk gelmişsinizdir. Ancak bu hikaye tamamen gerçek! Dövme sanatçısı olan Michelle, kan içme alışkanlığına ilk olarak 19 yaşında başladı. 10 yıldır devam eden alışkanlık ise bir süre sonrasında bağımlılığa dönüştü. Michelle, her gün kan içmeden durmadığını itiraf etti. Suyun insanlar için önemine değinen Michelle, kanın kendisi için bu denli mühim olduğunu söyledi. Günün her saatinde kan içebildiğinden söz eden Michelle, kanın ona her zaman çok çekici göründüğünü belirtti.

Benzin içme bağımlılığı bulunan kadının hikayesi şaşırttıBenzin içme bağımlılığı bulunan kadının hikayesi şaşırttı

23 KÜVET DOLUSU KAN İÇTİ

1

Kahvesine ve yaptığı yemeklere bile kan katan kadın, 10 yıllık süre içinde yaklaşık olarak 5 bin litre kan içtiğinden söz etti. Bu miktar standart boyutlardaki 23 küvet dolusu kan anlamına geliyor. Kan içmediği zamanlarda kendisini kötü ve mutsuz hissettiğini vurgulayan Michelle çoğunlukla domuz kanı tüketiyor. Bazen inek kanı içse de Michelle, domuz kanının daha tuzlu ve lezzetli olduğunu belirtiyor. Michelle, gönüllü insanlar bulduğunda ise onların kanını içiyor. Direkt olarak insan kanı emen Michelle’nin bu hali pek çok kişiye vampirleri anımsatıyor.

ANNESİ DOKTORA GİTMESİNİ İSTEDİ

2

Michelle’nin bağımlılığını öğrendikten sonra annesi kızını bir doktora gitmesi için ikna etmek için uğraştı. Annesinin ricasını kırmak istemeyen Michelle, bağımlılığının yarattığı etkileri görmek için bir doktorlar görüştü. Doktorla olan görüşmesinde kan içmeye devam etmesi durumunda fazla demir alımı yüzünden kalp ve karaciğerinin zarar görebileceğini öğrendi. Ayrıca doktor viral yoldan bulaşabilecek birçok enfeksiyona, HIV ve hepatit gibi hastalıklara yakalanabileceğini de belirtti. Michelle, kan içmenin vücuduna verebileceği zararlarını öğrense de bu alışkanlığı bırakmayacağını söylüyor.

‘Bu nasıl bağımlılık’ dedirtti! Her gün deodorant yiyen Nicole’in hikayesi herkesi şaşırttı‘Bu nasıl bağımlılık’ dedirtti! Her gün deodorant yiyen Nicole’in hikayesi herkesi şaşırttı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yemek yiyecek parası olmadığı için OnlyFans hesabı açan Nina, binlerce dolar kazanıyorYemek yiyecek parası olmadığı için OnlyFans hesabı açan Nina, binlerce dolar kazanıyor
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
Exxen şifresiz canlı nasıl izlenir? Exxen şifresiz canlı nasıl izlenir?
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bedeniyle dalga geçtiler! “Söylerken gözümden yaşlar aktı”

Bedeniyle dalga geçtiler! “Söylerken gözümden yaşlar aktı”

7 saatte hazırlandı! Paylaşımı tepki çekti

7 saatte hazırlandı! Paylaşımı tepki çekti

Gören bir daha bakıyor! Bu akım cesaret ister

Gören bir daha bakıyor! Bu akım cesaret ister

Çekya'dan yürüdü! Oraya vardığında gözyaşlarını tutamadı

Çekya'dan yürüdü! Oraya vardığında gözyaşlarını tutamadı

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Parasızlıktan sokakta yaşıyordu! Şimdi servete sahip

Parasızlıktan sokakta yaşıyordu! Şimdi servete sahip

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Lüks karavanıyla hayallerini gerçekleştirdi

Lüks karavanıyla hayallerini gerçekleştirdi

Bütün hayatı değişti! 40 yaşında öyle bir karar verdi ki...

Bütün hayatı değişti! 40 yaşında öyle bir karar verdi ki...

Din öğretmeniydi! Eski öğrencileri onu takip ediyor

Din öğretmeniydi! Eski öğrencileri onu takip ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.