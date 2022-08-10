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Garp eş anlamlısı nedir? Garp kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

09.08.2022 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe birçok farklı dilden kelimeler alarak sözcük dağarcığına katmış bir dildir. Bir kelime birden fazla anlama karşılık gelebilir. Bu sebeple de birden fazla eş anlama sahip kelime vardır. Garp kelimesi de bu özelliklere sahip bir kelimedir. Batı anlamına gelir. Garp kelimesinin eş anlamlısı nedir? Garp eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Garp eş anlamlısı nedir? Garp kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Arapça kökenli olan bir kelimedir. Tek karşılığı olsa da halk arasındaki gündelik kullanımda farklı ifadeler ile birlikte de kullanılabilir. Batı demektir. Ancak yön dışında batı medeniyetlerini, bir yerin, ülkenin, şehrin vb batısını anlatırken tercih edilir.

Garp ve Batı birbirleri yerine kullanılabilen bir kelimedir. Hangi anlamda kullanıldıkları cümlenin tamamına bakıldığında anlaşılabilir. Ancak farklı anlamlarda da olsa bu iki kelime birbirleri yerine geçebilir.

Garp kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu isim türünde iki farklı garp tanımı yapar. Bu tanımlar ve tanımlar doğrultusunda verilen örnek cümleler şunlardır:

  • garp, -bı : İsim, eskimiş, Arapça garb: Batı, günindi.
  • Garp, -p'ı: İsim, özel (garbı): Batı.
    Örnek cümle:
    "Beni körü körüne bir Garp medeniyetinin âşıkı zannetmeyiniz. (Peyami Safa)"

Garp kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Garp eş anlamlısı olan kelimeler şunlardır: Batı, günindi. Batı kelimesi farklı iki anlamda garp kelimesine karşılık gelir. Biri bilinen ve ilk tanımı olan yön belirten sözcüktür. Haritalarda, yollarda, herhangi bir şey üzerinde yön belirtmek istendiğinde kullanılır.

Diğer anlamda batı ise bir medeniyet ifade eder. Batı medeniyetleri, batı ülkeleri için kullanılır. Batılılaşma ya da garplılaşma, batı ülkelerine, batı medeniyetlerine yaklaşma, yönelme durumunda kullanılan ifadelerdir. Birbirleri yerine kullanılabilir.

Garbın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en iyi yol o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır.
Garbın eş anlamlısı ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar / Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var! (İstiklal Marşı)
  • Bize çocukluğumuzdan beri Batı'nın iyi yönlerini almanın doğru olduğu öğretildi.
  • Arabayı batıya doğru hiç durmadan sürelim. Bakalım yol bizi nereye kadar götürecek.


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