Gastronomi kenti Hatay'ın damak çatlatan lezzeti: Kömbe

Özellikle bayramlarda neredeyse her evde yapılan kömbeler, Hatay’ın künefeden sonra vazgeçilmez tatlı lezzetleri arasında yer alıyor.

Çayların yanında tüketilen kömbelerin yapımında kullanılan kömbe kalıpları da kömbeler kadar önem taşıyor.

Kömbenin şekil alması ve kalınlığının belirlenmesi için kullanılan kalıplar, birinci kalite ağaçlar kullanılarak ve 8 aşamadan geçirilerek üretiliyor. Yaklaşık 25-30 farklı modeli üretilen ahşap kömbe kalıpları, plastik kalıplara istinaden daha çok tercih ediliyor.

Türkiye’nin dört bir yanına ahşap kömbe kalıbı gönderdiklerini ve yapılan işçiliğin çok zahmetli olduğunu söyleyen Hataylı kömbe kalıbı ustası Şahin Kadınoğlu, “7 yaşından beri baba mesleğini yapıyorum. 12 yaşında tornaya girdim. Şu an yaşım 43... Oldu bitti tornayla uğraşıyordum. Genellikle kömbe kalıplarıyla uğraşıyoruz. Türkiye’nin dört bir tarafına kömbe kalıpları gönderiyoruz ve epey zahmetli bir iş. Elimizden geldiğince yetiştirmeye çalıştırıyoruz. 8 aşamadan geçiyor, önce çizim sonra kesim, kesimden sonra tornası yapılıyor, torna yapıldıktan sonra içi oyuluyor, nakışı yapılıyor.