Gastronomi kentinin vazgeçilmez lezzeti nohut dürümü

Türkiye’nin ilk gastronomi kenti olan, birbirinden lezzetli, birbirinden çeşitli yemekleri ve tatlılarıyla ün salan Gaziantep'te son yıllarda revaçta olan nohut dürümü hem doyurucu olması hem de uygun fiyatıyla ön plana çıkıyor.

Kentte yıllardır günün her öğününde tüketilen ve son yıllarda ünü Gaziantep’i aşan nohut dürümü lezzetiyle müdavimlerinin Gaziantep’e akın etmesini sağlıyor.

Gaziantep’te 12-15 Eylül tarihlerinde yapılacak olan 2. GastroAntep Uluslararası Gastronomi Festivali'nde de tanıtımı yapılacak olan nohut dürümü, 6 liralık fiyatıyla da kebap çeşitlerinin tahtını sallıyor.

VATANDAŞLARIN TERCİHİ NOHUT DÜRÜMÜ

Gaziantep’te 1977 yılından beri nohut dürümü yapıp satan Dürümcü Recep Usta'nın işletmecisi Ahmet Kesen, işletmelerinde pek çok dürüm ve kebap çeşidi olmasına rağmen en çok nohut dürümünün tercih edildiğini söyledi.

NOHUT DÜRÜMÜ TAMAMEN DOĞAL

Kesen yaptığı açıklamada, “Biz Dürümcü Recep Usta olarak 1977 yılından beri iki kuşaktır nohut dürümü yapıyoruz. Nohut dürümü katkı maddesi olmayan, tamamen doğal bir yemektir. Bu yemek özellikle bölge insanı tarafından çok tercih ediliyor ve seviliyor. Dışarıdan gelen vatandaşlarımız da ilk başlarda biraz garipsese de tadını aldıktan sonra onlar da seviyor” dedi.