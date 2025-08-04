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Gastronomide başarıya imza attı! Kapadokya'da Michelin Yıldızı başvurusu yapıldı: 250 yıllık tarifler yeniden yorumlanacak...

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya, bu kez doğal güzellikleriyle değil, gastronomi alanındaki yükselişiyle dikkat çekiyor. İstanbul, İzmir ve Muğla’dan sonra Michelin Rehberi, Türkiye’deki seçkisini Kapadokya ile genişletti. Böylece bölge, uluslararası gastronomi sahnesinde yerini almaya aday hale geldi.

Gastronomide başarıya imza attı! Kapadokya'da Michelin Yıldızı başvurusu yapıldı: 250 yıllık tarifler yeniden yorumlanacak...

Türkiye'nin ve dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kapadokya, sadece peribacaları ve doğal güzellikleriyle değil, gastronomisiyle de uluslararası alanda öne çıkmaya hazırlanıyor. Bölgedeki özel bir restoranın Michelin Rehberi'ne yaptığı başvuru, Kapadokya mutfağını bir üst seviyeye taşıma hedefinin ilk adımı olarak değerlendiriliyor.

Restoranın Genel Müdürü Funda Seval Öz, yaptığı açıklamada gastronomiye verdikleri önemi vurgulayarak; "Kapadokya yalnızca doğal güzellikleriyle değil, mutfağıyla artık ön planda. Unutulmuş reçetelerimizi rafine hale getirerek, uluslararası platformda tanıtmak istiyoruz" dedi.

Gastronomide başarıya imza attı! Kapadokya da Michelin Yıldızı başvurusu yapıldı: 250 yıllık tarifler yeniden yorumlanacak... 1

MİCHELİN YILDIZI BAŞVURUSU YAPILDI

Kapadokya'da hizmet veren Michelin yıldızına resmi başvurusunu yaptıklarını belirten Funda Seval Öz; "2026 yılı, yıllar süren emeğimizin taçlandırılacağı bir yıl olacak. Bu yıldız sadece restoranımıza değil, Kapadokya'nın 250 yıllık mutfak mirasına verilecek" ifadelerini kullandı.

Michelin yıldızı, dünya çapında restoranlara verilen en prestijli gastronomi ödüllerinden biri olarak kabul edildiğinin altını çizen Öz; "Lezzet kalitesi, teknik beceri, malzeme kullanımı ve servis standardı gibi kriterlere göre yapılan değerlendirmeler, yıldızlı restoranların uluslararası alanda tanınırlığını artırıyor" dedi.

Gastronomide başarıya imza attı! Kapadokya da Michelin Yıldızı başvurusu yapıldı: 250 yıllık tarifler yeniden yorumlanacak... 2

250 YILLIK TARİFLER YENİDEN YORUMLANIYOR

Kapadokya'nın merkezinde hizmet veren Virtus Restoran, adını Latince 'erdem' kelimesinden alıyor. İlhamını Dante'nin İlahi Komedya eserindeki zarafet ve cesaret temasından alan restoran, 250 yıllık yerel tarifleri modern tekniklerle birleştirerek misafirlerine sunuyor. Funda Seval Öz; "Selçuklu ve Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen tarifleri rafine ederek sunuyoruz. Bu değerleri uluslararası platformda tanıtmak ve Michelin yıldızı ile taçlandırmak en büyük hedefimiz" diye konuştu.

Gastronomide başarıya imza attı! Kapadokya da Michelin Yıldızı başvurusu yapıldı: 250 yıllık tarifler yeniden yorumlanacak... 3

"KAPADOKYA ARTIK SADECE BİR TURİZM CENNETİ DEĞİL"

Kapadokya; UNESCO'nun doğal ve kültürel miras listesinde yer almasının yanı sıra, artık Michelin Rehberi'nin destinasyonları arasında da yer alma yolunda ilerliyor. Öz, "Kapadokya artık sadece bir turizm cenneti değil; aynı zamanda bir gastronomi başkenti olma yolunda ilerliyor" dedi.

Gastronomide başarıya imza attı! Kapadokya da Michelin Yıldızı başvurusu yapıldı: 250 yıllık tarifler yeniden yorumlanacak... 4

Michelin Rehberi'ne dahil edilen şehir ve bölgeler, dünya genelinde gastronomi turizmi açısından büyük ilgi görüyor. Kapadokya'nın da bu listeye girmesi halinde, hem bölge mutfağının korunmasına hem de yerel ekonomiye ciddi katkı sağlanması bekleniyor.

Gastronomide başarıya imza attı! Kapadokya da Michelin Yıldızı başvurusu yapıldı: 250 yıllık tarifler yeniden yorumlanacak... 5

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gastronomi Kapadokya restoran Michelin
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