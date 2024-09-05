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  4. Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek evlendi! İşte düğünden ilk kareler

Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek evlendi! İşte düğünden ilk kareler

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.09.2024 07:45
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Şarkılarıyla son dönemde adından söz ettiren Gaye Su Akyol ve müzisyen Ali Güçlü Şimşek ile evlendi. Çiftin düğününe katılan Edis, o anları; "Şimdi, sonra, bütün paralel evrenlerde sonsuza kadar mutlu olun" notuyla yayımladı.

Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek evlendi! İşte düğünden ilk kareler

Bir yanda Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın düğünü bir yanda ise Gaye Su Akyol ile Ali Güçlü Şimşek'in düğünü... Ünlü isimler bölündü düğünlere akın etti.

Uzun süredir aşk yaşayan Gaye Su Akyol ile Ali Güçlü Şimşek evlendi.

Gelinliğinin altına topuklu uzun bir bot giyen 39 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya üzerinden takipçilerine; "Bu arada fark ettiyseniz gelin olmuş gidiyorum ve akşam ki partimi bekliyorum" sözleriyle seslendi.

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Çiftin düğününe katılan şarkıcı Edis de o anları sosyal medyadan yayımlayıp arkadaşlarına; "Şimdi, sonra, bütün paralel evrenlerde sonsuza kadar mutlu olun" dileklerinde bulundu.

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Düğünde Didem Soydan, Berrak Tüzünataç gibi isimler de vardı. Düğün eğlencesinden kareler sosyal medyada da bol bol paylaşıldı.

Gaye Su Akyol'un sade gelinliğinin yanında gelinliğin altına giydiği uzun botlar da dikkat çekti. Sosyal medyad "Yine tarzını ortaya koymuş" yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaye Su Akyol
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