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Gayret eş anlamlısı nedir? Gayretin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

10.08.2022 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe farklı dillerden birçok kelimeyi sözcük dağarcığına katmış olan bir dildir. Bir kelime birden fazla anlamın karşılığı olarak kullanılabilir. Eş anlamlı kelimeler de bu sebeple çeşitlilik gösterir. Gayret kelimesi de bu özelliklere sahiptir. Çaba, istek, koruma gibi eş anlamlıları vardır. Gayret kelimesinin eş anlamlısı nedir? Gayret eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Gayret eş anlamlısı nedir? Gayretin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Dilimize Arapça dilinden gelip yerleşmiş bir kelimedir. İsim türündedir. Birden fazla anlamı vardır. Farklı kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamlara karşılık gelen yeni ve birleşik kelimeler üretebilir.

Atasözlerinde, deyimlerde de sıkça kullanılan bir kelimedir. Herhangi bir konudaki isteği, çabayı karşılaması için kullanılır. Sonuna aldığı ekler ile olumlu ya da olumsuz yeni kelimeler türetebilir.

Gayret kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu gayret kelimesi için isim türünde üç farklı tanım yapmıştır. Bu tanımlar ve tanımlar doğrultusunda verilen bazı örnek cümleler şu şekildedir:

  • Çalışma, çaba, çalışma isteği.
    Örnek cümle:
    "Arkadaşlarına yardımcı olmak arzu ve gayreti onu acıklı bir duruma düşürüyordu. (Mahmut Yesari)"

  • Koruma, esirgeme, kayırma duygusu. Örnek kullanım: Hemşerilik gayreti.

(Eskimiş olarak belirtilen bir tanım olarak) Kutsal sayılan şeylere yabancıların saldırmasını görmekten doğan dayanamama duygusu.

Gayret kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Çaba, istek, esirgeme, koruma, kayırma, dayanamama gibi kelimeler gayret eş anlamlısı olarak kullanılan kelimeler arasındadır.

Gayret kelimesi sonuna ya da başına gelen bazı kelimeler ile deyimler, birleşik fiiller ve birleşik kelimeler oluşturabilir. Bu durumlar için bazı örnekler şunlardır:

Gayret dayıya düştü., Gayrete gelmek, gayretine dokunmak, gayret etmek, gayret göstermek, gayret vermek, gayret kuşağı.

Gayretin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en iyi yöntem o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Türkçe'de birçok kelimenin birden fazla eş anlamlısı vardır.

Kelime, cümle içinde hangi anlamı ile yer alıyorsa bu anlama uygun bir eş anlamlı kelime seçilerek onun yerine kullanılabilir.

Gayretin eş anlamlısı ile bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Ha gayret! Oldu olacak bu iş!
  • Yeterince çaba göstermediğin hiçbir şeye sahip olamazsın!


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