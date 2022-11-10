Gayrimenkule yatırım! Gökçe Bahadır Bodrum’dan 1,5 milyon TL’ye zeytinlik satın aldı

Yaprak Dökümü ile yıldızı parladıktan sonra Ufak Tefek Cinayetler, Kulüp gibi dizilerde başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Gökçe Bahadır Emir Ersoy ile evlenmişti. Çift pek çok ünlü isim gibi yatırımlarını gayrimenkule yapmaya karar verdi.

Alaçatı'yı çok seven ve düğünlerini de burada yapan çift önce Alaçatı'dan 5 milyon TL'ye yazlık alıp ünlü isimlere komşu olmuştu.

Gökçe Bahar ve kocası şimdi de Bodrum'dan zeytinlik aldı. Takvim'in haberine göre, ünlü çiftin satın aldıkları zeytinlik için 1.5 milyon TL ödedi.

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, geçtiğimiz günlerde de Bodrum'daki bir zeytin hasadına katıldı.

Tarlaya girip zeytinleri toplayan güzel oyuncu, zeytinyağı yapım aşamasını da yakından inceleyerek satın aldığı zeytinlik için de bilgi sahibi oldu.



