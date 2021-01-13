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Gaz yapan yiyecekler nelerdir? Gaz yapan yiyecekleri nasıl hazırlamak gerekir?

Betül Songur Betül Songur 13.01.2021 09:59 | Son Güncelleme:
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Gaz neden olur diye merak edenler bilmelidir ki mevcut hastalıklar dışında gaz ve şişkinlik oluşumunda esas faktör tercih edilen yiyecek ve içeceklerdir. Tükettiğiniz besinlerin gaz sancılarına, dolgunluk, gerginlik, baskı gibi hisler yaşamanıza neden olabileceğini söyleyen Gastroenteroloji, Fitoterapi Uzmanı, Farmakognazi Doktoru Yrd. Doç. Dr. Hakan Güvenli, gaz yapan yiyecekler hakkında bilgi verdi ve gazı önlemek için yemeklerin nasıl pişirilmesi gerektiğine değindi.

'Mevcut hastalıklar olabilir ancak gaz konusunda en önemli konu yenilen ve içilen besinlerdir' diyen Yrd. Doç. Dr. Hakan Güvenli, gaz yapan yiyecekler hakkında bilinmesi gerekenleri anlatarak, sağlıklı diye bilinen birçok besinin gaz yaptığına dikkat çekti. Bu noktada beslenme alışkanlıkları ile ilgili dikkat edilmesi gerekenleri de anlatan Güvenli, az ve sık beslenmeye dikkat edilerek yüksek yağlı ve karbonhidratlı gıdalar tüketildiğinde mideden geç boşalacağından dolayı kişilerde baskı, dolgunluk, gerginlik ve gaz oluşumuna neden olabileceğini söyledi.

Gaz yapan yiyecekler ile ilgili bilgi veren Güvenli, içilen meyve suları ve meyvelerdeki asit miktarının da gaz oluşturabildiğini söyleyerek gazlı içecekler tüketenlerde de fazla gaz görüleceğinin altını çizdi ve sözlerine şöyle devam etti:

'Yemek yedikten sonra, meyve, üstüne kuruyemiş yiyoruz. Bunlar mutlaka çok daha az olmalıdır. Glisemik indeksi düşük besinler tüketilmeli, laktoz ve fruktozdan fakir beslenilmelidir. Yüksek yağ, yüksek protein içerisinden fakir beslenilmelidir. Mideyi her türlü yorabilecek kızartma, hamur işi ve şerbetli gıdalardan çekinmek gerekir' diyen Güvenli, tahıl ve baklagillerin lif kaynağı olduğunu ancak bunların gaz ve şişkinlik yapabileceğini söyledi. Gaz yapan yiyecekler arasında bulunan tahıl ve baklagillerin iyi kaynatılarak gaz alıcı bitkilerle servis edilmesi gerektiğini söyleyen Güvenli, servis sırasında baharat kullanmak gerektiğinin de altını çizdi.

YEMEKLER HANGİ YÖNTEMLE PİŞİRİLİRSE DAHA AZ GAZ YAPAR?

Yiyeceklerin vücutta yarattığı kimyasal gelişmenin unutulmaması gerektiğini söyleyen Güvenli, gaz oluşumunun genelde beslenmedeki hatalardan kaynaklandığını şu sözlerle anlattı:

'Örneğin, taze meyve ve sebze yemek çok doğrudur ancak gaz oluşumuna sebebiyet verir. Tahıllar ve baklagillerden faydalanmak doğrudur ancak onlar da gaz yapmaktadır. Bunun için en doğrusu deneme yanılma yöntemidir. Kişi bireye yönelik değerlendirilmelidir. 3 gün boyunca yenen yemeklerle neyin daha fazla dokunduğu bulunmalıdır. Gaz alıcı bitkilerin başında anason, ada çayı, kişniş, kimyon, zencefil, rezene bulunmaktadır. Tarçın ve karahindiba da buna katkı sağlar.

Az yağda yüksek ateşte ısıtılan sebze yemekler yapılabilir. Aynı şekilde fırında yağlı kağıtta da yapılabilir. Servis ederken rezene, biberiye, zencefil, kimyon, anason, tarhun gibi baharatlar kullanabilir. Hem mideye hem de strese iyi gelebilecek melisa da faydalı olacaktır.'

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