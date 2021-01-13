Gaz yapan yiyecekler nelerdir? Gaz yapan yiyecekleri nasıl hazırlamak gerekir?

'Mevcut hastalıklar olabilir ancak gaz konusunda en önemli konu yenilen ve içilen besinlerdir' diyen Yrd. Doç. Dr. Hakan Güvenli, gaz yapan yiyecekler hakkında bilinmesi gerekenleri anlatarak, sağlıklı diye bilinen birçok besinin gaz yaptığına dikkat çekti. Bu noktada beslenme alışkanlıkları ile ilgili dikkat edilmesi gerekenleri de anlatan Güvenli, az ve sık beslenmeye dikkat edilerek yüksek yağlı ve karbonhidratlı gıdalar tüketildiğinde mideden geç boşalacağından dolayı kişilerde baskı, dolgunluk, gerginlik ve gaz oluşumuna neden olabileceğini söyledi.

Gaz yapan yiyecekler ile ilgili bilgi veren Güvenli, içilen meyve suları ve meyvelerdeki asit miktarının da gaz oluşturabildiğini söyleyerek gazlı içecekler tüketenlerde de fazla gaz görüleceğinin altını çizdi ve sözlerine şöyle devam etti:

'Yemek yedikten sonra, meyve, üstüne kuruyemiş yiyoruz. Bunlar mutlaka çok daha az olmalıdır. Glisemik indeksi düşük besinler tüketilmeli, laktoz ve fruktozdan fakir beslenilmelidir. Yüksek yağ, yüksek protein içerisinden fakir beslenilmelidir. Mideyi her türlü yorabilecek kızartma, hamur işi ve şerbetli gıdalardan çekinmek gerekir' diyen Güvenli, tahıl ve baklagillerin lif kaynağı olduğunu ancak bunların gaz ve şişkinlik yapabileceğini söyledi. Gaz yapan yiyecekler arasında bulunan tahıl ve baklagillerin iyi kaynatılarak gaz alıcı bitkilerle servis edilmesi gerektiğini söyleyen Güvenli, servis sırasında baharat kullanmak gerektiğinin de altını çizdi.