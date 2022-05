Gazapizm 'Dünya Bu' şarkısıyla gündemde! Klibi Onur Ünlü yönetti... Dünya Bu sözleri merak edildi

Unutulacak Günler şarkısıyla büyük çıkış yakalayan başarılı rapçi Gazapizm Dünya Bu şarkısıyla sosyal medyayı salladı. Dünya Bu, Youtube'a yüklenir yüklenmez adından söz ettirdi. Şarkı çok kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı.

Rapçi Gazapizm'in yeni şarkısı 'Dünya Bu'nun klibinin yönetmen koltuğunda Onur Ünlü oturuyor. Klipte ise Settar Tanrıöğen, Köksal Engür, Müfit Kayacan, Şenay Gürler, Güler Ökten gibi efsane oyuncular yer alıyor.

Gazapizm Dünya Bu şarkı sözleri de merak konusu oldu

GAZAPİZM DÜNYA BU SÖZLERİ

Ne yaparsan yap sen dünya bu!

Bir gözün gök, bir gözün toprağa dost

Nereye kaçsan nereye saklansan boş

Ne yaparsan yap sen dünya bu!

Bir ayağın çukurda carpe diem ne?

Has... be!

Zaman kanımızı emer

Ne ki başımıza gelen?

Panik yok moruk gel yaşımıza güven

Has... be!

Zaman kafamızı deler

Yüzün gözün nerede bilmem

Geçmiş pencerede ömrün

Gelmiş hep geriden günler

Paralelde yine yeniden doğmak yok bu nasıl bi talep?

Toprak son durağınız hâlen

Yatsan da kulağına sen

Has... be!

Ne yaparsan yap sen dünya bu!

Bir gözün gök, bir gözün toprağa dost

Nereye kaçsan nereye saklansan boş

Ne yaparsan yap sen dünya bu!

Bağırsan duymaz kimsen seni

Oyun yok artık küsmek niçin?

Kenarda kalmış günler gibi

Gibi.

Bir de kimileri birileri ölü ve de dirileri görüyorlar

Perileri, yeri meri gayb

Güneşiniz doğmaz yüreğiniz mat

Dümenine ortak güvenine kan var

Bir cebine by-pass bir cebe demans daha niceleri var

Reçetene vasiyet, ecele kucak aç

Ya da kaç.

Seni bulamaz, seni göremez sanıyor musun

Öyle değil ama yine bak

Seni duyamaz, seni sezemez

Biliyor musun öyle değil ama yine bak

Geri gelinir, yine dirilir içimizde bu düşlerin yenileri vah!

Kimi delirir, kimi sevinir, kimi debelenir ama yine çare bulamaz

Ölüm orada, ölüm burada ediyor yine gözünüze baka baka dans

Ölüm şurada, ölüm duramaz geliyor yine peşinize koşa koşa kaç!

Ne yaparsan yap sen dünya bu!

Bir gözün gök, bir gözün toprağa dost

Nereye kaçsan nereye saklansan boş

Ne yaparsan yap sen dünya bu!