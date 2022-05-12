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Gazapizm 'Dünya Bu' şarkısıyla gündemde! Klibi Onur Ünlü yönetti... Dünya Bu sözleri merak edildi

12.05.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazapizm 'Dünya Bu' şarkısıyla gündeme bomba gibi düştü. Dünya Bu'nun klibini Onur Ünlü yönetti. Sözleri Gazapizm'e ait olan şarkı Twitter'de en çok konuşulan konular arasına girdi. Dünya Bu sözleri de merak edildi.

Gazapizm 'Dünya Bu' şarkısıyla gündemde! Klibi Onur Ünlü yönetti... Dünya Bu sözleri merak edildi

Unutulacak Günler şarkısıyla büyük çıkış yakalayan başarılı rapçi Gazapizm Dünya Bu şarkısıyla sosyal medyayı salladı. Dünya Bu, Youtube'a yüklenir yüklenmez adından söz ettirdi. Şarkı çok kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı.

Rapçi Gazapizm'in yeni şarkısı 'Dünya Bu'nun klibinin yönetmen koltuğunda Onur Ünlü oturuyor. Klipte ise Settar Tanrıöğen, Köksal Engür, Müfit Kayacan, Şenay Gürler, Güler Ökten gibi efsane oyuncular yer alıyor.

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Gazapizm Dünya Bu şarkı sözleri de merak konusu oldu

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GAZAPİZM DÜNYA BU SÖZLERİ

Ne yaparsan yap sen dünya bu!
Bir gözün gök, bir gözün toprağa dost
Nereye kaçsan nereye saklansan boş
Ne yaparsan yap sen dünya bu!

Bir ayağın çukurda carpe diem ne?
Has... be!
Zaman kanımızı emer
Ne ki başımıza gelen?
Panik yok moruk gel yaşımıza güven
Has... be!
Zaman kafamızı deler

Yüzün gözün nerede bilmem
Geçmiş pencerede ömrün
Gelmiş hep geriden günler
Paralelde yine yeniden doğmak yok bu nasıl bi talep?
Toprak son durağınız hâlen
Yatsan da kulağına sen
Has... be!

Ne yaparsan yap sen dünya bu!
Bir gözün gök, bir gözün toprağa dost
Nereye kaçsan nereye saklansan boş
Ne yaparsan yap sen dünya bu!

Bağırsan duymaz kimsen seni
Oyun yok artık küsmek niçin?
Kenarda kalmış günler gibi
Gibi.
Bir de kimileri birileri ölü ve de dirileri görüyorlar
Perileri, yeri meri gayb
Güneşiniz doğmaz yüreğiniz mat
Dümenine ortak güvenine kan var
Bir cebine by-pass bir cebe demans daha niceleri var
Reçetene vasiyet, ecele kucak aç
Ya da kaç.

rnrh

Seni bulamaz, seni göremez sanıyor musun
Öyle değil ama yine bak
Seni duyamaz, seni sezemez
Biliyor musun öyle değil ama yine bak
Geri gelinir, yine dirilir içimizde bu düşlerin yenileri vah!
Kimi delirir, kimi sevinir, kimi debelenir ama yine çare bulamaz
Ölüm orada, ölüm burada ediyor yine gözünüze baka baka dans
Ölüm şurada, ölüm duramaz geliyor yine peşinize koşa koşa kaç!

Ne yaparsan yap sen dünya bu!
Bir gözün gök, bir gözün toprağa dost
Nereye kaçsan nereye saklansan boş
Ne yaparsan yap sen dünya bu!

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