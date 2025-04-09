Gazeteciyi öldürmüştü! İdam edilen mahkum son akşamında bu yemekleri istedi...

Öğle tatilinde bir gazeteciyi öldürüp kaçırmaktan suçlu bulunan 48 yaşındaki Michael Tanzi, 8 Nisan Salı günü idam edildi. 2003 yılında gazeteci 49 yaşındaki Janet Acosta'nın 2000 yılında öldürülmesinden suçlu bulunmuştu.

Tanzi , idam ilacının uyuşturucunun göstermeye başlamasıyla birlikte İncil'den bir ayet okumadan önce, sesinin bile zor duyulduğu son açıklamasında, "Aileden özür dilemek istiyorum" dedi. Katil, Florida Eyalet Hapishanesinde ölümcül enjeksiyonu aldıktan sonra akşam ölü ilan edildi. Bir hapishane görevlisi onu salladı ve hala bilincinin yerinde olup olmadığını kontrol etmek için iki kez yüksek sesle adını söyledi.

SON AKŞAM YEMEĞİ...

Tanzi'nin son yemeği kızarmış domuz pirzolası, fırında patates, pastırma, mısır, dondurma, çikolata ve gazlı içecekti. Bu yıl Florida'da idam edilen üçüncü kişi oldu. Vali Ron DeSantis tarafından imzalanan ölüm emirlerinin ardından, 1 Mayıs'ta ölümcül enjeksiyonla bir idam daha planlanıyor.

Bu yılın başlarında Tanzi'nin hukuk ekibi, onun bu yıl ABD'de idam edilen 11. kişi olmasını engellemek için harekete geçti .